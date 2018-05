FruitCollect cherche une camionnette...

Si vous avez embarqué dans la mouvance du “manger sain, manger durable”, vous avez certainement déjà entendu parler de FruitCollect!

FruitCollect, c’est 8 jeunes réunis autour d’un projet véhiculant leurs valeurs. Mais c’est surtout, plus de 150 bénévoles, 80 jardins et 750 bénéficiaires.

Il s'agit d'une asbl bruxelloise qui tente depuis 3 ans de vous sensibiliser sur l’importance d’une alimentation saine, durable et locale, ainsi que de lutter contre le gaspillage alimentaire par la récolte et la redistribution de ces fruits aux plus démunis. FruitCollect est donc actif sur deux palns : social et écologique !

Ensemble, ils récoltent donc des fruits pour aider des personnes dans le besoin et ils ont besoin de vous et lancent un appel aux dons. Un growfunding organisé pour leur permettre d’acheter une camionnette (si possible réfrigérée).

Comment les aider?

En finançant leur projet! En plus, votre don vous donnera l'occasion de recevoir des "contreparties" et vous permettre de profiter de contreparties qui font sens et de vous faire découvrir des Changemakers bruxellois ! Vous avez envie d’en apprendre plus sur la permaculture? De visiter une entreprise d’économie sociale? De recevoir un totebag pour faire vos courses ou encore de manger un bout dans un restaurant faisant de la réinsertion professionnelle et/ou cuisinant à base d’invendus? Déguster du bon vin biologique? Et bien tout cela est possible !

A quoi servira la collecte ?

10.000 € pour :

L’achat de la FruitCollect Mobile

Les frais de la campagne et les contreparties

12.000 € pour :

Les frais de la campagne et les contreparties

L’achat de la FruitCollect Mobile

L’assurance

15000 € pour :

les frais des contreparties + pour la plateforme

L’achat de la FruitCollect Mobile REFRIGEREE

L’assurance

INFOS PRATIQUES:

https://growfunding.be/fr/bxl/fruitcollect

http://www.fruitcollect.be/