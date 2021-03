Frenetik, un rappeur bruxellois qui prend son envol - Un jeune artiste originaire de Bruxelles à... Il s’appelle David Elikya, alias Frenetik. Il est Everois et ses textes ont fait mouche dans le monde de la musique urbaine. Très vite, Frenetik connaît le succès et arrive à s’imposer dans cet univers musical. Il vient en effet de signer avec un grand label français. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de colère et qui ne savent pas forcément quoi en faire. Lui, sa colère, David Elikya en a fait sa force. Il partage ses textes et chansons avec de nombreux Bruxellois qui se retrouvent dans ses paroles et son vécu. En pleine success story made in Brussels, ce jeune artiste reste pourtant humble et terre à terre. C’est d’ailleurs en toute modestie qu’il confie que sa plus grande fan est et restera sa maman. Vous ne le connaissez pas ? Présentations dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité.