Françoise livre ses délicieuses tartes pour la fête des mères ...

Une fois n'est pas coutume, nous avions envie de mettre en lumière une institution bruxelloise qui risque de séduire tous les gourmands qui nous suivent...

Oui parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais quand on passe devant une des enseignes "Les Tartes de Françoise", c'est une histoire 100% bruxelloise qui est à l'origine de nos écarts de régime. Passer devant la vitrine, c'est déjà se régaler.

Fêtez votre maman avec les Tartes de Françoise...

Pour fêter maman, pourquoi ne pas lui offrir une "croûte aux fraises" accompagnée d'une jolie carte que vous pouvez personnaliser ?

Alors, oui, nous sommes en période de coronavirus, les déplacements doivent encore être "limités" et nous devons prêter attention à chacun, chacune. Rassurez-vous, dans la vie, il n'y a que des solutions ! Prévoyez un saut sur le chemin entre vos courses et la maison, par exemple. Définissez un jour qui vous convient et passez commande la veille avant 15h.

Je viens chercher...

Depuis jeudi dernier, les ateliers de Auderghem, Jette, Liège, Uccle Vanderkindere, Stockel, Woluwé-Saint-Lambert, Namur, Leuven, Anvers, Gand et Courtrai vous accueillent désormais du jeudi au samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à 14h.

A partir du jeudi 7 mai, cinq autres ateliers, Ixelles, Waterloo, Alost, Sablon et Uccle Vivier d'Oie, ouvriront également du jeudi au samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à 14h.

N'oubliez pas d'emporter votre masque buccal et de respecter les gestes barrières le jour du retrait de votre commande.

Je me fais livrer...

Tout le monde n'a pas la chance d'habiter avec sa maman. Du coup, pour lui offrir le plus délicieux des cadeaux, vous pouvez faire livrer la tarte choisie sur le site des Tartes de Françoise directement au domicile de votre maman. La surprise lui ira droit au cœur et c'est très facile à faire en quelques clics de souris.

Voici les communes desservies à Bruxelles :

Bruxelles (1000), Schaarbeek (1030), Etterbeek (1040), Ixelles (1050), Saint-Gilles (1060), Anderlecht (1070), Molenbeek Saint-Jean (1080), Koekelberg (1081), Berchem-Sainte-Agathe (1082), Ganshoren (1083), Jette (1090), Evere (1140), Woluwé-Saint-Pierre (1150), Auderghem (1160), Watermael-Boisfort (1170), Uccle (1180), Forest (1190), Woluwé-Saint-Lambert (1200) - Saint-Jos-ten-Noode (1210), Laeken (1020), Haren (1130)

Vous êtes protégés...

Rassurez-vous, le personnel se mobilise pour vous proposer un service de qualité tout en respectant les gestes qui vous protègent (livraisons et retraits en toute sécurité dans différents ateliers). Les coursiers sont équipés de gants et de masques, et une désinfection des mains est exigée avant et après chaque livraison. Pour garantir une distance de sécurité, les livreurs appelleront 2 minutes avant leur arrivée et veilleront à maintenir une distance de 2 mètres lors de la remise de la commande.

L'histoire des Tartes Françoise...

Tout commence en 1994 dans une petite cuisine bruxelloise où la cuisinière s'appelle... Françoise. Elle aime ce qui est bon, naturel et simple. Elle y prépare des tartes délicieuses qui épatent ses amis et les restos du quartier.

Rapidement, le premier atelier ouvre ses portes avenue de l'Hippodrome à Ixelles. Ce n'est pas une pâtisserie. On entre directement dans l'atelier où sont préparées les tartes. Ici, que des grandes tartes sucrées et salées, festives et gourmandes, que l'on aime partager avec ses amis, ses collègues ou sa famille. Ce qui séduit, c'est le côté " comme à la maison ", des tartes sans chichi, à la fois modestes et savoureuses, pleines d'amour et de bonnes choses. Un vrai travail empli de générosité.

Aujourd'hui, rien n'a changé, sauf le nombre d'ateliers. L'esprit et la qualité n'ont pas bougé: toujours ce souci du détail, le soin, le savoir-faire et un goût de plus en plus prononcé pour les produits de saison... Une histoire de cœur qui s'écrit tous les jours un peu partout en Belgique.

INFOS PRATIQUES:

https://www.tartes.be/