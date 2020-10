Foire aux Livres à Auderghem

A l'heure actuelle, on attend encore de savoir s'il sera ou non question de re-confiner. Du coup, Bruxelles Matin prend les devants pour s'occuper intelligemment au cas où ça se confirme. Que diriez-vous de vous re-plonger dans de bons bouquins? Romans, BD, livres de recettes, guides et autres. A Auderghem, une mini-Foire aux Livres est organisée jusqu'à dimanche.

Vous aimez les Gaston Lagaffe ? Vous êtes plutôt livre de cuisine à la Jamie Oliver ou thrillers de Guillaume Musso ?

Jusqu’à dimanche, les livres s’invitent à Auderghem. Venez en toute sécurité découvrir des centaines de bouquins d'occasion déposés à la vente, dans les locaux de la Maison du Blankedelle, par des particuliers.

Livres de poche, romans, livres de cuisine, d' histoire, pour les enfants, BD,... il y en a pour tous les goûts.

Une trentaine d’exposants vous attendent au 64 rue Albert Meunier à 1160 Auderghem.

Focus sur le ce lieu de rencontre...

La Maison du Blankedelle a.s.b.l. est une maison de quartier située à Auderghem. Ce lieu est ouvert à toutes et à tous.

Y sont organisés des ateliers, des animations et des services pour les adultes et aussi pour les enfants. Vous trouverez sur ce site des renseignements pratiques tels que les conditions de participation et les tarifs des ateliers et des activités, les horaires, l'agenda des événements, la brocante du viaduc Hermann-Debroux, etc. Cette "maisons" est en fait un lien entre vous et vos voisins, un lieu de rencontre pour tout un chacun. Certaines de leurs actions sont conçues par l'équipe de la Maison du Blankedelle, d'autres proviennent d'habitants d'Auderghem. Peut-être avez-vous quelque idée ou quelque projet que vous aimeriez réaliser avec et pour vos voisins: contactez-les, ils pourrons certainement vous aider!

INFOS PRATIQUES:

Tarif : Gratuit

Vendredi: de 10:00 à 18:00

Samedi: de 10:00 à 18:00

Dimanche: de 10:00 à 18:00

Jusqu’au 18 octobre

https://www.maisondublankedelle.ovh/