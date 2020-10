Fix My Street aura bientôt une section pour les cyclistes

Un outil précieux pour les cyclistes bruxellois...

Vous en avez assez des dépôts clandestins sur votre trottoir ou avez déjà eu envie de réparer un nid de poule vous-même tellement vous en avez assez de vous faire avoir chaque jour au même endroit à Bruxelles ?

Et bien si c’est la cas, peut-être devriez-vous le signaler via l’application Fix My Street qui existe depuis de nombreuses années via le lien https://fixmystreet.brussels/

En région bruxelloise, cette app est souvent utilisée par les piétons et les automobilistes. Oui mais voilà, les cyclistes avaient jusque là été un peu oublié. Bonne nouvelle! Ce sera bientôt de l’histoire ancienne puisque Fix My Street aura bientôt une section " cycliste ". Cela permettra de renseigner les problèmes rencontrés sur les pistes cyclables bruxelloises.

Explications

Bruxelles Mobilité a récemment réorganisé les catégories de Fix My Street ce qui permet d’inclure une rubrique dédiée aux 2 roues. A l’avenir, il sera donc possible de signaler les défectuosités suivantes : piste endommagée, verre sur la piste cyclable, souci de marquage, bordure à abaisser, neige-verglas.

En plus, il a également été prévu d’inclure les sous-catégories suivantes dans la rubrique mobilier urbain, pour ce qui concerne les cyclistes : arceau vélo, compteurs vélos (endommagé, ne fonctionne pas, open data erroné).

A quoi ça sert ?

Au-delà de vous faciliter la vie lors de votre parcours maison - école - travail - retour maison, cette application sera utilisable dans les 19 communes de Bruxelles et permettra de diminuer le nombre d’accidents impliquant des cyclistes. Bon nombre d’entre-eux sont causés par le manque d’entretien des infrastructures et des pistes cyclables non planes, c’est-à-dire avec des potelets, des trous et des bordures. Il est essentiel d’entretenir et d’aménager les infrastructures destinées aux cyclistes afin de minimiser le nombre d’accidents.

INFOS PRATIQUES:

