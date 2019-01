"Filaments" démarre ce soir à l'Os à Moelle!

On vous emmène à l’Os à Moelle avec notre invitée: Allegra Curtopassi, la metteuse en scène de “Filaments” à découvrir toute cette semaine à Schaerbeek!

L'histoire en quelques mots...

Roxane est convaincue d'être increvable, Claudia a cessé de rêver, Eve s'ennuie et Ixh ne se sent exister qu'à travers les autres. Filaments nous emmène à la rencontre de quatre personnages qui, paraît-il, ne jouent plus efficacement leur rôle. L'Omnipersonnage, grand régulateur de la pièce de théâtre, reçoit l'ordre de veiller qu'elles ne transgressent pas les règles. Mais si au lieu de se taire elles commençaient à se raconter ?



Si ça vous tente d'en savoir plus, découvrez l'interview d' Allegra Curtopassi, la metteuse en scène de “Filaments” ci-dessous.

Avec Allegra Curtopassi, Joaquim De Moor, Julie Devlamincq, Eléonore Hardenne, Julie Podgorski et Lucie Stappaerts.



Plus d'infos : www.osamoelle.be/spectacles/th%C3%A9%C3%A2tre/filaments/