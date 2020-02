Fête cherche exposants à Woluwe-Saint-Pierre! - Avis aux chineurs, cette année, c’est la 23e... Le thème de cette édition 2020: “Mon village en couleurs”. Plus de 3 km d’échoppes de commerçants, de brocanteurs, d’associations, d’animations et de spectacles tout en couleurs entre le Cinquantenaire et le quartier du Chien Vert. Les communes d’Etterbeek et de Woluwe-Saint-Pierre lancent déjà un appel aux exposants. À partir des candidatures reçues elles procéderont à une sélection tenant compte de la cohérence entre les exposants proposés et le choix des villages attribués. Il y aura le village international (rond-point Montgomery), le village sportif/enfants (du rond-point Montgomery jusqu’à Léopold II), le village associatif/artistique/communal (square Léopold II), le village des marchands ambulants (de Léopold II à Jules César) et le village des chineurs (de Jules César au Chien Vert). L’inscription comme exposant ne se fait pas sans conditions. D’abord, il y a un formulaire en ligne à remplir (notamment disponible sur le site de la commune de Woluwe-Saint-Pierre). Parmi ces candidatures, une sélection sera effectuée par l’équipe organisatrice (avec confirmation d’inscription envoyée début mars) sans garantir le choix du village souhaité. Et puis il y a le paiement (à effectuer au moment de la confirmation). Le prix des emplacements est de 70 euros pour une tonnelle louée à l’organisateur de 3mx3m ou de 50 euros pour une tonnelle personnelle de 3mx3m. Cindy Aguado, du service animations à Woluwe-Saint-Pierre, nous en dit plus dans le [REPLAY] de Bruxelles Matin sur Vivacité. INFOS PRATIQUES: " Fête de l’avenue de Tervueren " ce dimanche 3 mai 23e édition https://www.woluwe1150.be/fete-de-lavenue-de-tervueren-le-3-mai-inscription-pour-les-exposants/