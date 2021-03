FestiVita!, le nouveau festival de musique ancienne à Bruxelles - Jean-Sébastien Bach et ses... Si l’on vous dit “musique ancienne”, à quoi pensez-vous ? Par musique ancienne, on entend musique baroque de 1600 à 1750, bien qu’on puisse remonter jusqu’au Moyen Age et aller jusqu’au XIXe siècle. Mais si la musique ancienne est aussi riche que diversifiée, elle demeure assez méconnue du grand public… Et c’est là que le FestiVita! intervient ! Pour découvrir ce genre de musique lors d'une soirée hors du commun avec un documentaire et un bon petit repas, le tout depuis votre canapé, réservez la date du vendredi 5 mars. Un petit nouveau dans le monde des festivals 150 ans de partitions signées Bach, interprétées par l’incontournable ensemble Vox Luminis… C’est le menu de FestiVita!, nouveau venu à l’horizon des festivals du plat pays, qui fera la part belle aux musiques dites anciennes. Dans le jargon des musiques classiques, on entend tout ce que l’on peut avoir comme “traces” de musique jusqu’à plus ou moins la musique classique, voire la musique romantique. Un Bach peut en cacher un autre L’idée est de faire découvrir non seulement l’ensemble vocal Vox Luminis mais aussi la dynastie des Bach. On connaît Jean-Sébastien Bach mais on ne connaît pas tous ses aïeux. “On va donner un programme qui remonte au début du 17ème siècle avec 5 compositeurs qui portent tous le nom de Bach et qui sont tous les aïeux de Jean-Sébastien Bach.” Pas de public en présentiel Tout a été filmé dans la salle de concert qui était l’ancêtre du Palais des Beaux-Arts, le Cercle royal Gaulois. On y a filmé l’ensemble Vox Luminis en concert. L’occasion d’en prendre plein les yeux vu la qualité des images mais aussi plein les oreilles. Le concert sera suivi d’un documentaire consacré à ce premier cru de FestiVita!, avec au menu des interviews d’artistes et des organisateurs, des explications sur les œuvres interprétées et bien sûr d’une visite exclusive en coulisses. Le vrai démarrage de ce festival aura lieu en 2022. En attendant, cette première édition n’est pas annulée suite à la pandémie. Elle a juste lieu en ligne et de façon entièrement gratuite. De quoi réjouir les curieux et les passionnés de musique. Envie d’en savoir plus ? On en parle de ce FestiVita! avec Michel Keustermans, le directeur du festival, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: www.festivita.be