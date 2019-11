Family Day à la maison de l'histoire européenne

Un programme, pour tous les âges

Espaces de découverte pour les familles

Pour les familles avec enfants de 6 à 10 ans: prenez un sac à dos et voyagez dans le temps à la découverte de l’histoire de l’Europe! Les enfants pourront sentir, toucher et vivre l’histoire comme jamais! Ils pourront participer à un jeu de rôle qui se déroule dans une agence de voyages des années 60, se mettre dans la peau d’un astronaute ou encore interagir avec un robot. Les espaces de découverte pour les familles sont disponibles en 24 langues.

Le jeu des échelles et des serpents – L’histoire européenne sur un plateau de jeu géant

Réputé et prisé dans le monde entier, le jeu des échelles et des serpents est un grand classique des jeux de société. Il se joue à deux ou à plusieurs sur un damier de cases numérotées. Chaque échelle et serpent dessiné sur le plateau de jeu relie deux cases entre elles. Lancez les dés et arrivez en haut le premier!

Créez vous-même votre objet en 3D

À l’aide de stylos 3D, vous fabriquerez un objet. Vous pourrez, sans encre, dessiner un bijou, un portefeuille ou un accessoire vestimentaire et bien d’autres choses encore avec ces stylos magiques. Soyez créatif, fabriquez quelque chose d’inédit que vous apporterez ensuite à la fête de clôture. Bien sûr, vous pourrez aussi vous inspirer des objets exposés dans le musée et recréer celui qui vous plaît le plus.

Réalité augmentée dans le musée (exposition "Jeunesse rebelle")

Vous écouterez d’abord un bref exposé sur la réalité augmentée. Ensuite, vous serez répartis en petits groupes et vous vous servirez d’une appli spéciale sur l’iPad. Chaque groupe aura pour mission de créer une "expo dans l’expo". Vous pourrez vous appuyer sur des textes, des images et des vidéos. Par exemple, une photo imprimée peut devenir une vidéo en réalité augmentée. Sinon, vous pourrez faire vivre une affiche, voire l’entendre chanter!

L’art du recyclage: confectionnez vos propres chapeaux et casquettes à partir d’emballages de boissons vides.

Un joli chapeau robuste qui protège non seulement du soleil et de la pluie, mais que vous pourrez aussi porter longtemps encore après cette journée au musée. Fabriqué à partir de cartons de boissons collectés (de type Tetra Pak). Les chapeaux sont confectionnés sur mesure et sur place, afin que tout un chacun puisse voir comment faire. Agréable à regarder, agréable à porter. Le métier traditionnel de chapelier est ainsi remis au goût du jour pour un résultat étonnamment durable.

Fête "De retour au XXe siècle" avec Kidsgazette

Vos parents (ou grands-parents) étaient-ils des rebelles? Ont-ils participé à des manifestations de masse dans les rues, comme vous dans votre combat pour sauver la planète? Quel genre de radicaux étaient-ils? Pourquoi voulait-ils changer le monde?

Étaient-ils des hippies "peace and love" ou des punks "no future"? Mettez-vous à leur place et créez vos propres badges, accessoires et costumes de folie, inspirés par l’époque de vos parents (ou grands-parents).