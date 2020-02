Faites le plein de films d'animation pendant les vacances! - En Avant, Pachamama, la Famille... Pour fêter le début des vacances de Carnaval, pensez au festival Anima! En 2020, Anima s’ouvrira avec la superbe envolée visuelle qu’est L’Extraordinaire Voyage de Marona et enchaînera dès le lendemain avec le dernier-né du studio Pixar En avant. Anima, c’est le festival du film d'animation de Bruxelles, c’est tous publics. Les familles découvriront les nouveautés de l’année, dont 5 longs métrages et 20 petites pépites en compétition, aux côtés des meilleures reprises. En soirée, les talents s’afficheront dans les 7 programmes en compétition Best of shorts et les 3 C’est du Belge. Les longs retenus en compétition rendront compte de l’actualité de la scène européenne et asiatique. Une sélection de films en VR témoignera des dernières avancées technologiques. Anima proposera un focus sur les pays scandinaves et ses percutants auteurs et rendra hommage à la production engagée du studio luxembourgeois Mélusine Productions. De nombreux événements ponctueront le festival, l’incontournable Nuit animée, une soirée humour Women in Laugh, le spécial animation du journal Spirou et sa battle dessinée. Doris Cleven, la directrice du Festival Anima, nous en dit plus dans ce #REPLAY ! INFOS PRATIQUES: 39e édition du festival Anima du 21.02 au 01.03 à Flagey et au Palace à Bruxelles https://animafestival.be/fr