Faites de bonnes affaires au Sablon Design Market en plein air à Bruxelles - Un rendez-vous pour... C’est devenu un rendez-vous incontournable dans l’agenda des amateurs et des connaisseurs de design, qui furent 10 000 à fouler le pavé lors des deux précédentes éditions. Ils se retrouveront dès le 11 septembre au Sablon à l’occasion du DESIGN MARKET, 3e du nom. Il est depuis des décennies le port d’attache bruxellois des amateurs de beaux objets, et depuis 2018 le repère annuel des amoureux de design. Pour la 3e fois consécutive, le quartier du Sablon, niché en plein cœur du Pentagone et à quelques encablures de la Grand Place, leur donne rendez-vous le temps d’un weekend de découvertes et d'émerveillement. Ce haut-lieu historique de la capitale, dont les trottoirs sont foulés toute l’année par des milliers de touristes étrangers, réunira du 11 au 13 septembre simples curieux, véritables férus et professionnels du secteur pour la troisième édition du Sablon Design Market. Ce sera à nouveau l’occasion de mettre à l’honneur les marchands et vitrines qui font battre le cœur de tous les collectionneurs. Le centre de la place accueillera des exposants belges passionnés qui partageront avec le public les plus beaux objets sortis de leurs réserves, voire révèleront, qui sait, quelques-uns de leurs secrets. Au détour des allées, les yeux des visiteurs flâneront entre bijoux anciens, ensembles d’argenterie et de verrerie, luminaires, céramique, bijoux et maroquinerie, meubles vintage ou tableaux de maître. A côté de ces témoins d’époques anciennes, ils trouveront également des pièces contemporaines, des créations à porter à même la peau ou des pièces de mobilier du 20e siècle. Un véritable voyage dans le temps, tout en gardant les deux pieds à Bruxelles... Enfin, préoccupation majeure des organisateurs, le Sablon Design Market se veut une foire diversifiée et ouverte à tous. Il tend à présenter une palette très large de marchandises, et l’on y admire autant de pièces rares que l’on y dégote à prix abordables de jolis objets. Parmi les nouveaux venus au menu de cette édition, ne manquez pas de faire un détour par le stand de Skin & soul (créatrice de parures uniques sur empreinte de corps joliment baptisées bijou épidermique), celui d’Achille Pompon (et ses accessoires vintage : sac, lunettes, chaussures, etc.), d’Inga Falkowska (l’Underground gallery et ses artistes aux multiples facettes), de Nevin Arig (une créatrice de bijoux très naturaliste) ou encore par le très tendance Ritter Studio avec ses magnifiques décorations d’intérieur. INFOS PRATIQUES: Le salon du design “le Sablon Design Market” 3e édition du vendredi 11 au dimanche 13 septembre https://www.heritagedays.brussels/fr/programme/