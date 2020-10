Et si vous passiez à "frOUI" une boisson bruxelloise moins sucrée que d'autres ?

Non au sucre, oui à la santé ! Stop aux boissons trop sucrées ! C'est le défi de 2 amis passionnés par les bonnes choses de la vie. Ensemble, ils ont décidé de créer frOUI après avoir passé beaucoup de temps à mélanger plantes et fruits du verger familial.

Vous faites vos courses aujourd'hui ? Et si vous rayiez de votre liste le soda, la limonade et autres boissons sucrées ?

Partant du constat qu’en 2018, un enfant européen sur 3 était en surpoids ou obèse, Jeffrey Delronge et Laurent Serrier, 2 jeunes entrepreneur Bruxellois, ont lancé “frOUI”.

Il s’agit d’ une start-up qui a pour but de vous faire changer vos habitudes de consommation en remplaçant vos sodas habituels par des infusions fruitées bio. La production est familiale et a démarré il y a un an.

Y a quoi dans ces petites bouteilles de frOUI ?

Décrite comme LA boisson la moins sucrée du marché, belge, 100% bio, et sans aucun additif, il y a dans une bouteille de 0,25 litre de frOUI bien autre chose que de l'eau, rassurez-vous. En réalité, c'est un mélange issu d'une infusion de fruits secs et de plantes séchées infusées dans de l'eau à chaud mélangé avec du jus. On obtient la texture du jus. L'infusion dilue quant à elle le sucre du jus et diminue jusqu' à 6 fois le sucre contenu habituellement dans un jus plus traditionnel. Pêche, fruits rouges, citronnade, hibiscus, ... à vous de goûter !

Pour nous, frOUI, c'est la boisson à laquelle on dit oui !

C'est en ces mots que Jeffrey Delronge, co-fondateur et gérant de frOUI, nous explique le choix du jeu de mots dans le nom de cette start-up qui produit cette boisson à la composition irréprochable et qui inspire la positivité.

Mais frOUI a besoin de vous...

Une boisson sans compromis conditionnée dans un format écologique sous forme de petite bouteille en verre de 0.25 litre c'est bien mais allez plus loin, c'est mieux. FrOui lance un crowdfunding pour lancer la version "berlingot" de frOUI. Pour les enfants, ce sera bien plus pratique à glisser dans le cartable et pour les parents, ce sera l'assurance de proposer une boisson plus saine qu'une canette de boisson industrielle.

https://fr.ulule.com/froui-boisson/ >> Vous cliquez et vous apportez votre pierre à l'édifice sous forme de dons. En échange, vous bénéficierez des boissons frOUI, mais aussi des goodies et des cadeaux en collaboration avec d'autres start-ups du même genre.

Envie d'en savoir plus ?

Quel a été le déclic de ces 2 jeunes pour se lancer dans cette aventure ? Comment aider nos jeunes entrepreneurs bruxellois de frOUI ? Jeffrey Delronge, co-fondateur et gérant de frOUI, répond aux questions de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin sur Vivacité.

