Et si on testait de chouettes jeux en famille ce weekend ? - Des jeux et du fun ! - 25/06/2021 La météo s’annonce maussade pour le weekend à venir… risque de pluie, temps gris, ambiance quasi automnale... Mais pas de panique, l’équipe de Vivre ici.be a un bon plan pour occuper les enfants ! Comme chaque vendredi, la rédaction de Vivre Ici fait le tour des idées sympas pour ne pas se tourner les pouces en regardant défiler des séries TV à la maison. Alors, pour celles et ceux qui aiment se retrouver en famille ou entre amis autour d'un bon jeu, ceci est fait pour vous ! Passer le temps intelligemment avec des jeux de société ludiques et ingénieux ? Rien de plus cool et simple avec la sélection de la rédaction de www.vivreici.be ! Au menu: de l’escape game, des licornes, de la romance ou encore des aventuriers et des voyageurs qui remontent le temps… Y en a pour tout le monde, vous allez adorer ! Envie d'en savoir plus ? Restez connectés: c’est la brillante Aurore Peignois qui nous explique tout ça au saut du lit au micro de Julie VanH. Voici le #REPLAY de ce chouette moment matinal dans Bruxelles Matin sur Vivacité !