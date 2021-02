Et si on se réchauffait en jouant aux échecs ? - Laurent, SDF et génie des échecs - 11/02/2021 Le froid s’est installé chez nous à Bruxelles. Oui mais cela n’empêche pas certains de jouer dehors! C’est le cas de Laurent. Laurent, c’est le génie des échecs de la Place Flagey. Sans abris, il passe sa journée à affronter les passants au milieu de cette place bien connue des Bruxellois. “Moi, je suis là tous les jours à partir de 9h30-10h du matin jusqu’à 16h30- 17h.” Après le confinement, Laurent compte bien s’installer plus longuement et ce sera H-24 du matin au soir et du soir au matin. C’est gratuit et libre. Et tout a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Laurent est arrivé à Bruxelles et avait acheté un jeu d’échecs. Assis sur un banc de la place, un passant lui a proposé un billet. Laurent pensait qu’il voulait lui racheter son échiquier mais il n’en était rien: l’homme voulait jouer et juste être généreux avec Laurent car il savait que notre joueur était SDF. Pourquoi jouer aux échecs tient tant à cœur à Laurent ? Casser la séparation sociale, c’est ce qui compte le plus aux yeux de notre sans domicile fixe passionné. Pour lui, le jeu d'échecs amène des gens de différentes classes sociales. Il a même un jour pu jouer avec le deuxième champion national d'échecs, tous deux assis à terre, sans tabouret, à même le sol. Cela a donné lieu à des heures de compétition, en toute simplicité. Alors, si vous passez par Flagey, jouez une partie d’échecs avec Laurent sur l’une des plus grandes places de Bruxelles. La participation est gratuite et ceux qui veulent peuvent lui donner une contribution pour lui permettre de manger. Et si vous êtes du genre frileux! Notez que la série The Queen’s Gambit (une mini-série américaine adaptée du roman éponyme de Walter Tevis publié en 1983) est vraiment très sympa aussi qu’on soit amateurs de d’échecs ou pas !