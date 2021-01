Et si on arrêtait de bouder le chou de Bruxelles ? - C’est le légume le plus détesté au... Et pourtant, on en consomme beaucoup dans nos contrées, en Belgique mais aussi en Angleterre et en Irlande, dans les contrées anglo-saxonnes. Son goût amer ne plaît peut-être pas à tout le monde mais son histoire a de quoi faire sourire les Bruxellois. Selon Benoît Pellegrin, maraîcher de La Tête dans les salades, cela a été développé aux alentours de 1650 dans la commune de Saint-Gilles où on faisait beaucoup de maraîchage. "Les maraîchers là-bas ont créé, ont modifié cette sorte de choux existante pour pouvoir élever du chou à la verticale plutôt qu'à la verticale." Objectif de l'époque: gagner de la place. Et oui, en ville, il faut toujours rentabiliser l'espace au maximum et les choses ne sont pas prêtes de changer. Et en 2021 ? On sème le chou de Bruxelles aux alentours d’avril et on récolte de septembre à mars en fonction de quand on l’a semé. Sur un même pied, on peut récolter entre 20 et 75 choux de Bruxelles. 90 % des choux de Bruxelles sont récoltés à la machine mais vous verrez que notre courageux maraîcher, lui, opère encore manuellement, ce qui garantit une certaine fraîcheur. Pour certains restaurateurs, il les récolte aussi sur pieds, ce qui permet de manger le tronc. Un tronc qui a le goût du brocoli. Toujours pas convaincus ? Le chou de Bruxelles est riche en fibres, en antioxydants, en vitamines C, K. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir à une petite recette de saison ? Cuits au four, ils perdent un peu de leur amertume. Vous voulez une recette délicieuse ? Ce petit plat de saison est testé et approuvé par Julie VanH ! Voici la recette, c’est cadeau : nettoyez vos choux; blanchissez pendant 4 minutes; réservez-les après les avoir rincés à l’eau froide; dans une poêle, faites dorer les lardons (égouttez-le ensuite sur du papier absorbant); faites revenir ail, oignon rouge dans la même poêle; ajoutez 15 grammes de pignons de pain à faire dorer; ajoutez de la crème et du fromage râpé; assaisonnez sel, poivre, noix de muscade; incorporez les choux et les lardons; mélangez et mettez au four 20 minutes à 180 degrés. Servez avec des pâtes pour en faire un plat bien consistant et tout le monde sera content. Promis !