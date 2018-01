Et j'ai crié, criéééé...

Ce matin, on se lâche… et on crie avec un projet original de la photographe bruxelloise Lara Herbinia.

Une seule condition: pas de pose, pas de bouche en cul-de-poule, juste un cri!

Lara Herbinia , c'est une passionnée qui a déjà pris pas mal de clichés pour le Festival Francofaune notamment… Cette artiste a donc lancé son “Cri”, un livre de portraits de personnes, connus ou non. En gros, ce sont des photos de gens à qui Lara Herbinia a demandé de “crier” tout simplement.

Le " Cri ", c'est un livre de portraits d’humains dont le fil conducteur est l’abandon par le son. Quand on crie vraiment, on ne peut pas maîtriser son image. C’est une offrande à l’objectif. Et c’est ce moment de sincérité-là que la photographe a voulu capter. Et pas de poses cache-misères ici !

Le projet " Le Cri " a démarré il y a cinq ans et s’est étoffé au fil des (nombreuses) rencontres de Lara avec des artistes (elle a capté les cris de Yolande Moreau, Saule, Zidani, Xavier Deutsch, Hervé Vilard, François Damiens, Jacques Duvall, Bertrand Burgalat, Stefan Liberski, Albin de la Simone, Nathalie Uffner, Jean-Luc Fonck, Noël Godin, etc.) et des anonymes. En tout, la photographe a capté 182 cris.

Lara Herbinia a commencé le projet " Le Cri " avec des adultes (www.laraherbinia.com/lecri) en observant ses enfants, ses élèves et en contestation avec celui d'Edouard Munch: " J’avais envie de montrer une force intérieure que chaque adulte a encore en lui. "

INFOS PRATIQUES:

“Le cri” par Lara Herbinia aux éditions du Caïd

Prix: 19 euros

www.laraherbinia.com

http://www.editionsducaid.com/produit/lara-herbinia-le-cri/