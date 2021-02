Eric Boschman se lance dans les dégustations virtuelles - Du vin livré à domicile et un moment... Dès ce vendredi, le sommelier Eric Boschman lance ses dégustations virtuelles avec des vins livrés chez vous. Du 12 février au 03 avril, c’est l'occasion pour les “oenologues en herbe” bruxellois d’en apprendre un peu plus sur la biodynamie ou les cépages originaux, par exemple. Un “moment” de bonne humeur connectée… Parce qu’ils sont nombreux à proposer des cours d’oenologie (parfois un peu rasoirs qu’on se le dise !), Eric Boschman, lui, a décidé de casser les codes et de surfer sur la vague de la décontraction. Chaque vendredi et samedi dès 19h30, découvrez 1 thème différent à chaque rendez-vous et 3 cuvées de 75cl par dégustation, livrées chez vous. À déguster seul(e), en couple, entre coloc' ou avec votre +1 ! Le "Live" est accompagné d'un coffret de dégustation de 3 bouteilles de vins de 75cl. Elles sont prévues pour au moins trois personnes, pour rester dans la légalité. Chaque Live sera retransmis via Zoom. Vous recevrez le lien de connexion par mail la veille de la dégustation. C’est donc dans la joie et la bonne humeur que vous partirez en promenade au travers de différentes thématiques. Vous voyagerez tantôt en Grèce, au Portugal ou encore en Espagne. “A partir de ce lundi, les gens qui se sont inscrits reçoivent leurs bouteilles !” En résumé, une dégustation vous donne accès à 1 super sommelier (Eric), 3 vins délicieux par date (livrés chez vous) et la magie de Zoom ! Deux formules : 1. « Merci pour ce moment » Pour le spectacle sans les vins: 16,92€ ttc 2. « Je picole sans me fouler » Les bouteilles arrivent à la maison dans les jours précédents la dégustation: 69,34€ ttc Ces formules sont surtout faites pour les amateurs débutants. Pas besoin de se la ramener avec de grandes théories sur l'œnologie. Ces dégustations seront vraiment en mode relax ! Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur la page Facebook d’ Eric Boschman https://www.facebook.com/groups/EricBoschman/ . Tout est expliqué dans la rubrique “événements”. Et il y aussi moyen de procéder à l’inscription via le site EventBrite. Pensez juste à installer l’application Zoom :) Envie d’en savoir plus ? A quoi s’attendre si vous vous inscrivez à l’une de ces sessions ? Julie VanH a posé la question à Eric Boschman. Eclairage dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio bruxelloise de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site EventBrite. Chaque Live sera retransmis via Zoom. Vous recevrez le lien de connexion par mail la veille de la dégustation. Timing : 19h20 : Début du Live 19h30 : Début du spectacle /dégustation 21h : Fin du Live La livraison des vins de la dégustation se fait uniquement en Belgique. Elle se fait via l'adresse indiquée sur votre compte Eventbrite.