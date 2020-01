Envie de fabriquer votre shampoing ?

Et si on s’essayait au Do It Yourself ?

Vous aimez le bricolage ? Vous suivez nos videos Instagram made in RTBF via le compte @faislertbf ? Alors, vous avez peut-être customisé le pull de votre grand-mère pour en faire un truc tendance ou bien avez-vous confectionné vos propres photophores ?

Ce mardi 28 janvier, du côté de Saint-Gilles, l’herboristerie de Louise vous propose d’apprendre à fabriquer votre shampoing solide !

Pourquoi vouloir créer son shampoing soi même ? Tout d’abord pour choisir vous-même les ingrédients qui le composent.

Mais comment choisir ce qui correspond à vos cheveux ? A l’Herboristerie, vous serez guidé parmi toutes les matières premières afin de sélectionner ce qui vous conviendra au mieux.

Vous repartirez avec votre shampoing mais également avec votre fascicule et beaucoup de conseils afin de pouvoir faire évoluer votre routine vers un rituel plus doux pour vos cheveux et plus respectueux de l’environnement.

Cet atelier se déroule à l’espace à côté de l’Herboristerie de Louise au 13-15 avenue Paul Dejaer à 1060 Saint-Gilles et coûtera 50€.

Il débutera à 18h30 pour se clôturer à 20h30, si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre contact par mail à alinessence@gmail.com

INFOS PRATIQUES :

https://www.herbodelouise.be/

https://www.herbodelouise.be/portfolio-item/atelier-de-creation-de-shampoing-solide-2/