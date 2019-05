Envie d'échanger vos meilleures histoires?

Rendez-vous à la Maison de la Création à Laeken...

Ce samedi 4 mai, la Maison de la création se joint à la Fête de l'Iris!

La Maison de la création propose ainsi, sur son site de Bockstael, des ateliers et des concerts.

Sans oublier “the place to be” à Laeken : le Brass'Art , un café citoyen qui et artistique, qui sera ouvert toute la journée pour vous proposer de bonnes choses à déguster et le Bookswapsalon.

Pour les amateurs de livres… ca va vraiment vous plaire! Si on traduit : book = livre, to swap = échanger et salon, bin, c’est un salon genre une bourse qui permet d’échanger des livres.

Et pour profiter pleinement du weekend, le dimanche 5 mai, nous vous invitons à faire un tour au Marché Floral, qui se tiendra à partir de 9h, devant l'Église Notre Dame de Laeken.

Et voici le programme complet:

10h - 18h : Brass'Art

Installez-vous à la terrasse du Brass'Art pour déguster une crêpe avec un bon café ou du thé à la menthe ou pourquoi pas, une bonne bière bruxelloise ! C'est aussi l'occasion de découvrir l'Ancien Hôtel Communal de Laeken.

Et aussi, le Bookswapsalon, échanges de livres avec/par des habitants dynamiques de Laeken.

12h - 13h30 / 14h - 15h / 15h30 - 17h : Ateliers

Création de fleurs en papier, comme autrefois à la plage avec Marie Tribolet.

Création d'un Fanzine avec Aurélia Deschamps : un carnet avec des dessins, découpages d'images, minis textes... Sur un thème choisi par vous-même, de préférence avec un peu d'humour, de la créativité et pourquoi pas votre regard sur Bruxelles ?

13h30 : Matyas

Deux jeunes artistes en herbe talentueuses : Mathilde et Yasmine chantent en français sur des sonorités pop, hip-hop et trap.

15h : Marrichka Connection

Du Pop-Rock et des mélodies venant tout droit d'Italie.

Marrichka Connection, un groupe qui a lié son coeur au Brass'Art.

Enfin, n'hésitez pas à nous retrouver, le lendemain, dimanche 5 mai, au Marché Floral qui se tiendra sur le Parvis Notre Dame de Laeken, de 9h à 18h. Au programme de cette belle journée : des plantes, des animations de rue, de la musique et des conseils pour vos plantes et votre compost.

INFOS PRATIQUES:

Toutes les infos ici :

http://www.maisondelacreation.org/evenements/Bookswapsalon-307

Tout public - Gratuit