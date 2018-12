Entrez dans le monde de Van Gogh!

Les examens ont commencé pour la plupart des élèves. Plein de courage si vous n’en pouvez déjà plus de voir des feuilles de cours et des fluos de toutes les couleurs…

Mais vous savez ce que c’est: après l’effort, le réconfort! Pour les plus grands, on parle aussi de " jours blancs " et dans ces cas-là, pas question de rester à la maison à stresser avant de recevoir ses résultats. Non, non… Il y a toujours quelque chose à faire à Bruxelles.

Et pourquoi pas découvrir un des plus grands maestro de l’art néerlandais? Si je vous dis, qu’on le reconnaît à ses tournesols et à son oreille coupée… Vous me dites? Vincent Van Gogh, bien sûr!

C’est à la Bourse de Bruxelles, en plein centre-ville, que ce peintre torturé est mis à l’honneur via une exposition " multi-sensorielle ". Les peintures prennent vie en 3D et sortent littéralement des murs pour vous faire vivre " Van Gogh: The Immersion Experience ", à voir jusqu’au 6 janvier. Au programme: une rencontre avec l’artiste et son frère Théo au travers de leur correspondance, le tout ponctué de musique, d’un spectacle lumineux et même une véritable "entrée " dans 8 de ses oeuvres les plus célèbres, comme par exemple la chambre de Van Gogh. C’est un pas de plus dans le monde de l’art si vous aimez admirez ce genre d’oeuvre!

Alors, pour une initiation ou par passion, passez y faire un tour !

INFOS PRATIQUES:

" Van Gogh: The Immersion Experience "

À la Bourse de Bruxelles

Jusqu’au 6 janvier 2019

Accès PMR via le côté gauche de la Bourse via un ascenseur.

Expovangogh.be