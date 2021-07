Enfilez vos rollers chaque vendredi soir en musique - Envie de faire du sport de manière fun et... Cet été, l’AG Roller Bike Parade reprend du service ! Depuis vendredi et ce, jusqu’au 1er octobre, les amateurs de rollers, de mono-roues, de BMX, de trottinettes, de vélos ou de longboards sont invités à se rassembler dans le respect des règles sanitaires. La balade démarre en musique au départ de la Place Poelaert. Il n’y a plus qu’à choisir votre moyen de transport préféré ! La mobilité douce à l’honneur sur 2 boucles accessibles aux débutants et aux confirmés qui aiment pratiquer leur sport préféré en groupe. “A Bruxelles, la Parade partira de la place Poelaert tous les vendredis à 20h !” L’AG Roller Bike Parade bifurquera du Châtelain à la place Jourdan en passant par la Chaussée de Waterloo, l’Avenue de la Toison d’Or, Flagey ou encore le Boulevard Anspach… Chaque semaine un nouvel itinéraire conçu par la police permettra de couvrir une zone plus vaste, et l’ AG Roller Bike Parade se déclinera en deux formats : une petite boucle de 5 km adaptée à tous (débutants comme confirmés) et d’une durée d’environ 40 minutes, qui sera l’occasion de s’amuser sans trop se fatiguer ; une grande boucle de +/- 20 km destinée aux amateurs et aux participants confirmés. Avec, chaque fois, retour au point de départ à la fin du de la parade. Alors, qu’est-ce qui change en 2021 par rapport aux autres années ? Bruxelles Matin a posé la question à Charlotte Van Hoorde, coordinatrice de la Roller parade. Envie de découvrir d’autres destinations ? Notre belle capitale belge ne sera pas la seule à accueillir la Roller Bike Parade. Plusieurs cités wallonnes et flamandes figurent d’ores-et-déjà parmi la liste des villes participantes. Parmi elles, on trouve Hasselt, Wavre, Leuven, Charleroi, Roulers, Mons, Anvers, Nivelles ou encore Tirlemont… et la liste n’est pas exhaustive. INFOS PRATIQUES: Du 2 juillet au 1er octobre Dans le respect des règles sanitaires www.agrollerbikeparade.be