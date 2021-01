En balade dans La Cuve à Bruxelles - Chaque jour, Bruxelles Matin vous invite à découvrir... Quand on tape “cuve” et “Bruxelles” dans Google, les résultats pleuvent et nous proposent des entrées comme un bar du côté de l’avenue George Henri ou encore le nom d’une rue située à Ixelles. Oui mais si ces 2 mots sont associés, c’est parce qu'ils sont liés à une histoire qui a marqué notre capitale. Connaissez-vous “La Cuve” ? Pour en savoir plus, la rédaction bruxelloise a fait appel à un expert en matière d’anecdotes bruxelloises: Jean-Jacques Jespers, auteur du “Dictionnaire des noms de lieux” paru aux éditions Racine. Dans cet ouvrage, on découvre pourquoi un quartier de la ville est nommé “ Notre Dames aux Neiges ”aux limites d’Anderlecht et de Leeuw Saint-Pierre ou encore qui se cache derrière le nom “Negenmanneke”. La Cuve, c’est l’ancêtre de la région de Bruxelles-Capitale. “C’était le territoire sur lequel le magistrat de Bruxelles (...) avait le pouvoir.” Oui mais alors, elle se trouve où cette Cuve ? Découverte avec Jean-Jacques Jespers, en balade avec Marc Oschinsky, dans les rues de Bruxelles. Cliquez sur le #REPLAY de cette série pour en savoir plus. Le prochain rendez-vous avec cette série et Jean-Jacques Jespers a lieu demain à 7h20 sur Vivacité en radio avec l’équipe de Bruxelles Matin. Nous irons nous promener du côté de la Place Royale. INFOS PRATIQUES: Dictionnaire des noms de lieux Bruxelles et la province du Brabant wallon Jean-Jacques Jespers Un ouvrage paru aux éditions Racine Prix: 24, 95 euros Web ? https://www.racine.be/fr/jean-jacques-jespers