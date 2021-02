En balade avec Canal It Up ! - Direction le canal Bruxelles - Charleroi... - 24/02/2021 La semaine dernière, l’équipe de Grandeur Nature a rencontré les bénévoles de Canal It Up. Ces jeunes Bruxellois sont actifs depuis presque 3 ans et ramassent toute l’année les déchets du canal en kayak. Bouteilles d’eau, gobelets de café à emporter, canettes de bière… Beaucoup (trop) de déchets se retrouvent dans le canal. Heureusement, ils sont quelques-uns à avoir décidé de se jeter à l’eau pour assainir l’endroit. Lauren De Crombrugghe est organisatrice et une des bénévoles de cette équipe, elle nous raconte son expérience: “L’initiative a commencé en juin 2019 et là on a commencé à ramasser des déchets. On y va environ une fois par semaine. C’est Pieter, un ami à moi, qui a acheté un kayak pour nettoyer le canal.” Alors, on sent l’engouement des Bruxellois du quartier pour nettoyer le Canal. Oui mais sont-ils nombreux à se retrousser les manches ? Lauren a le sourire aux lèvres en parlant des 565 personnes qui sont déjà venues prêter main forte à cette opération. Plus de 2000 kilos de déchets ont déjà été sortis du canal. On y trouve beaucoup d’emballages plastiques, des bouteilles et des canettes mais aussi des déchets insolites aussi: des poussettes pour enfants, des vélos, des paires de chaussures… Une fois sortis du canal, les déchets sont triés chez Bruxelles Propreté. Alors, si vous voulez rendre la ville plus propre et plus belle, n’hésitez pas à filer un coup de pouce à canal It Up. INFOS PRATIQUES: https://www.canalitup.org/fr/home-fr/