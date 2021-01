Embarquement immédiat pour Hexie Hao avec un photographe passionné… - Un carnet de voyage... A l’heure où le gouvernement nous déconseille fortement les voyages non essentiels en cette période de pandémie mondiale, Bruxelles Matin a trouvé un moyen de voir le monde autrement. Et si on se plongeait dans le livre photos “Hexie Hao” de Jean-Luc Feixa ? De Pékin à Shanghai, en passant par Pingyao et les rizières en terrasse de Longji, Jean-Luc Feixa nous emmène en voyage. Pour ce faire, il a réalisé une série de clichés qui reflètent la vie à des milliers de kilomètres de Bruxelles. Pour cet ancien journaliste qui ne lâche plus son appareil photos depuis de nombreuses années, c’était une première en Chine. En effet, il n’avait jamais mis les pieds là-bas avant ce voyage qu’il nous partage au fil des pages de cet ouvrage. Hexie Hao Si, comme nous, vous googlez “Hexie Hao”, vous tomberez sur ceci : “une série de trains à grande vitesse exploités par China Railway sous la marque China Railway High-speed.” En gros, c’est le nom du TGV chinois. Par contre, si vous en parlez avec Jean-Luc Feixa, vous tomberez vite d’accord sur le fait que “Hexie Hao” signifie aussi l’harmonie. “Ici, je voulais y aller de façon différente (...) et cette idée des trains s’est imposée assez naturellement.” Ici, il s’agit donc en réalité du récit d'un voyage en terre chinoise traversée au rythme fou des trains éponymes. Cela permettait à Jean-Luc Feixa de traverser des milliers de kilomètres en regardant tranquillement par la fenêtre, de rencontrer plein de gens qui montaient et descendaient du train et d’écrire ses pensées. Et ça se lit comment ? En fait, “Hexie Hao” de Jean-Luc Feixa est une sorte de carnet de voyage, de carnet d’impressions. Nous, on le voit aussi comme un guide touristique poétique. Chaque photo est accompagnée des impressions de l’auteur qui partage avec joie et légèreté ses émotions face aux images qui s'imposent sous ses yeux. “L’idée était de découvrir ce pays qui me fascine depuis plusieurs années.” Vous l’accompagnez ainsi sur la route d’un pays aux multiples facettes, rempli de contrastes et d’extrêmes. Vous serez tantôt touchés par une jeune femme se baladant sous la pluie avec un parapluie, tantôt impressionnés par les buildings imposants qui viennent écraser le paysage de ce pays continent intriguant. Envie d’en savoir plus ? Comment lui est venue cette idée et comment lire ce livre photos ? Réponse dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. Jean-Luc Feixa, cet ancien journaliste, installé à Bruxelles depuis 7 ans, est l’invité de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: Ce fanzine est disponible à la galerie Baxton à Bruxelles et sur le site de ce photographe passionné: www.jeanlucfeixa.com