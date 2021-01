Eloge de la bière par Marc Meganck et Dany Gilson - Saviez-vous que l’arrêt de tram... Marc Meganck est écrivain et historien bruxellois. Il a écrit le livre “Eloge de la bière” dans lequel il nous emmène en voyage en plein cœur de l’histoire de cette boisson élaborée par les hommes depuis la nuit des temps. Pour cet ouvrage, Dany Gilon a réalisé une série de gravures et de dessins illustrant les textes. Des textes littéraires qui tiennent du récit, de la nouvelle ou de l’expérience accompagnés d’illustrations qui nous rappellent ce que l’on pourrait presque qualifier de “bon vieux temps”. Pour écrire ce livre, Marc et Dany ont décidé de se plonger dans l’univers idéal pour déguster une bière, à savoir: le monde des bistrots. Armés de leurs carnets, ils ont “croqué” ces instantanés, ces moments de vie. Pour eux, c’était une façon de faire un arrêt sur image de toutes ces personnes qui se rencontrent, se mélangent dans ce lieu social qu’est le bistrot. Ils ont ainsi réussi à capturer tous ces moments de partage autour d’une bière, qu’elle soit blanche, brune, blonde, ambrée, sucrée, noire. “Ce n’est pas un guide de la bière (...) mais une invitation littéraire à découvrir cet univers." On y découvre ainsi un bistrot à Bruxelles dans lequel Marc Meganck a emmené Dany Gilson. C’est là que l’écrivain a écrit la plupart de ses romans (au Supra bailly) autour d’un Orval, sa bière préférée. L’action de ce livre ne se contente pas d’avoir lieu à Bruxelles. Ce livre est une invitation au voyage avec cette scène de dégustation de bières de Noël en Normandie ou encore une découverte d’une bière à la pompe dans un hôtel dans le Sud de l’Angleterre. Ici, il s’agit de mettre en avant la bière dans tout ce qu’elle a d’universel et qui fédère ceux qui l’apprécient. Le petit plus Nous avons particulièrement apprécié l’association des dessins de Dany Gilson à l’écriture poétique de Marc Meganck. La lecture de ce livre nous donne l’impression d’être un 3ème membre de cette équipe de passionnés qui participe à la rédaction de cet ouvrage “Eloge de la bière” paru chez 180° Editions. Envie d’en savoir davantage ? La bière, c’est aussi le point commun entre les stades, les cafés, les abbayes, les foyers ou encore les cafétérias. A l’heure où nous en sommes tous privés, comment Marc Meganck a-t-il écrit ce livre sur la bière? Quelle est sa bière bruxelloise préférée? Réponses, et plus encore, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Un des auteurs de cet ouvrage paru aux éditions 180 degrés, Marc Meganck, répond aux questions de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Eloge de la Bière Marc Meganck et Dany Gilson 180 degrés éditions Prix: 25 euros https://lalibrairiebelge.be/catalogue/editeur-trice-s/180-editions/