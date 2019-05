Elles sont de retour pour les beaux jours!

Les Guinguettes sont de retour à Bruxelles! - Et 2 de plus en 2019! - 20/05/2019 Même si la météo n’est pas toujours au beau fixe, il est temps de redécouvrir nos espaces verts grâce aux Guinguettes! On en comptait 5 en 2018. Deux petites nouvelles font leur apparition cette année. C'est l'occasion de faire connaissance avec Emile, Gisèle, Fabiola ou encore Maurice! Non, il ne s'agit pas un rendez-vous Tinder! Par contre, pourquoi ces kiosques portent-ils ces jolis prénoms? Bruxelles Matin a posé la question à Pauline Lorbat, porte-parole de Bruxelles Environnement. Réponse en un seul clic ci-dessous. INFOS PRATIQUES: Les guinguettes sont ouvertes de mai à septembre de 11h à 22h en semaine et de 9h à 22h les weekend (sauf le parc Duden, à partir de 11h)