Du nouveau pour le Turpitour! - Un peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal... - 30/04/2019 La Fête de l’Iris démarre demain! Pour l’occasion, un tas de festivités sont annoncées! Notamment une visite satirique de la ville de Bruxelles. Une nouvelle version du Turpitour est arrivée! Ce bus particulier vous guide au travers des plus grosses absurdités bruxelloises. Ce bus se transforme aussi en parcours pour les plus sportifs, ça s’appelle, le Pédibus et ça démarre ce samedi! En quoi ça consiste? Réponse avec notre invité Jean-Michel Briou, producteur, concepteur et guide à bord du Turpitour. INFOS PRATIQUES: le samedi 4 mai à 11h : Turpitour Pédibus le dimanche 5 mai à 14h30 : Turpitour en bus Rendez-vous à la Brasserie « La Porteuse d’Eau » Rue Jean Volders, 48 à 1060 Bruxelles (sur réservation - durée 1h30 ) https://www.turpitour.be/