Du neuf pour vos sacs bleus à Bruxelles

Si vous avez déjà sorti vos poubelles cette semaine, vous avez peut-être remarqué qu’il y avait une grande nouveauté du côté des sacs bleus depuis ce lundi.

En 2020, le sac bleu pouvait contenir des bouteilles et flacons en plastique (d’où le P de PMC), des emballages métalliques (d’où le M de PMC) et les cartons à boissons (d’où le C de PMC). Oui mais ça, ça fait partie du passé.

Dorénavant, pots en plastiques, raviers, barquettes, films et sacs, etc., tous les emballages en plastique peuvent désormais être jetés en plus des emballages PMC actuels.

Tous les emballages plastiques sont à jeter dans le sac bleu: le tube de dentifrice, le ravier de champignons vide, le pot de mousse au chocolat de la collation, le film cellophane pour emballer les restes, la paquet vide vos chips préférés ou encore la barquette du lunch chinois, tout (ou presque) peut partir !

Pourquoi changer de sac bleu ?

Objectif : recycler plus. Oui parce que ce sac permet de collecter et recycler encore plus d’emballages. Et cela signifie moins de nouvelles matières premières, moins d’énergie et moins de CO2.

Piqûre de rappel

Ne jetez pas d’objets en plastique, ni de frigolite, les emballages d’huile de moteur ou de pesticides. Veillez aussi à bien vider chaque déchet avant de le mettre dans le nouveau sac bleu.

INFOS PRATIQUES:

https://www.lenouveausacbleu.be/fr/