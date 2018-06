Du neuf au Parc Léopold!

Si vous passez parfois manger votre sandwich sur le temps de midi au Parc Léopold, vous avez déjà pu apercevoir un nouveau type de mobilier en bois installé en plein milieu de cet espace vert du quartier européen.

Un vaste podium de bois brut et coloré qui deviendra un lieu de rencontre pour lire, se relaxer, etc. Et qui accueillera divers événements pendant l’été. Ce projet en question s’intitule “European Theater”.

Cette nouvelle expérience urbaine est un projet porté par l’a.s.b.l. eQuama (European Quarter Area Management Association) et a pour objectif de rendre les espaces publics plus conviviaux dans le quartier européen de façon vraiment concrète en offrant un vrai support d’usages communs et ouverts.

Le European Theater offre un nouveau type de mobilier temporaire pour divers événements culturels, politiques mais également simplement de détente ou de loisirs. Le projet apporte une réponse sur l’incarnation d’un esprit ouvert, créant du lien et de la convivialité, d’un esprit européen dans la ville de Bruxelles.

Il est possible de louer la structure du European Theater.

Plus d’infos : www.europeantheater.be et #europeantheater