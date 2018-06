Du made in Belgium avec BelTik !

Ce dimanche, on fête les papas! Si vous cherchez un cadeau de type t-shirts, savon, bougies, posters, ou autre… on a un bon plan made in Belgium avec www.bel-tik.be

Il s'agit d'une plateforme où l’on met en contact des artisans-créateurs locaux (habitant en Belgique) avec des acheteurs. Les artisans-créateurs peuvent ouvrir leur boutique sur ce site ou/et organiser des ateliers pour y vendre leurs produits ou/et donner des cours.

La petite histoire...

D’abord, en 2013, il y eu Belgikïe. Née de la volonté de Gladys et Pouria, cette jolie boutique éthique propose des produits de créateurs locaux. Du " made in Belgium ".

Le succès les motive à lancer leur marque, sous le même nom, avec leurs créations propres.

Grâce à cette double casquette boutique/créateur, ils identifient les difficultés et les besoins des artisans/créateurs.

Et désirent y apporter une réponse.

La boutique n'est pas assez grande pour accueillir les nombreux créateurs de Belgique.

Du coup, ils imaginent la plateforme en ligne BelTik: la première plateforme pour acheter et apprendre directement chez le créateur en Belgique.

Pour donner vie à leur idée ils alors ont contacté des informaticiens. C'est ainsi qu'un ami de longue date, Marc qui a cru dans ce projet, les a rejoints et est devenu associé.

BelTik est ainsi né...

Le vendeur qui ouvre sa boutique sur www.bel-tik.be paie un loyer mensuel, gère lui-même ses produits et BelTik ne se sert pas sur la vente en soi en prenant par exemple une commission. Cela permet des prix plus abordables car il y a un minium d'intermédiaires, un contact direct entre acheteur et producteur et surtout un gain de temps pour ces producteurs-artisans de chez nous. Ici, pas question de laisser les grosses enseignes prendre la place des petits artisans. L'idée, c'est de mettre à l'honneur les talents de chez nous!

Pour essayer ou organiser un atelier créatif, pour offrir un super cadeau à votre papounet, pensez à BelTik !

+++ Et pour mettre en ligne votre propre boutique, contactez l'équipe de BelTik, il y a des promos en ce moment!

INFOS PRATIQUES:

www.bel-tik.be