Du jaune et encore du jaune... - Eddy Merckx à l'honneur! - 05/07/2019 Le Tour de France passera à Woluwe-Saint-Pierre ces 6 et 7 juillet. Venez fêter ce grand événement au Village du Tour qui sera installé dans le quartier du Centre (esplanade de l’hôtel communal, place des Maïeurs et alentours). Voici le programme: Samedi 06/07/2019 (12h-minuit) Food trucks, bars, animations en lien avec le vélo, boutiques officielles du Tour, écrans géants pour voir l’étape en direct, etc. Bal Jaune : 19h Concert du Grand Jojo: 21h Dimanche 07/07/2019 (12h-19h) : Food trucks, bars, animations en lien avec le vélo, boutiques officielles du Tour, écrans géants pour voir l’étape en direct, etc. Exposition MERCKXISSIMO accessible tout le week-end. Et pour en savoir plus, Bruxelles Matin a réveillé Marline Vuitton en charge du Village Jaune de Woluwe-Saint-Pierre! L'interview se trouve ici juste pour vous! INFOS PRATIQUES: https://www.woluwe1150.be/