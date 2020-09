Du fitness pour la bonne cause avec CAP48 et le Iconic Rebel Center - Des cours en ligne quand et... Après les apéros et BBQ de ce beau weekend ensoleillé, on se demande tous comment soigner les excès ? Et pourquoi pas avec une petite séance de cuisses-abdos-fessiers, pilates et/ou cardio ? Et si ces cours de fitness était bon pour vous et pour la bonne cause ? Oui, c'est possible ! Suivez le guide ! Quand il s’agit d’aider les associations des secteurs du handicap et de l’aide à la jeunesse, on peut compter sur CAP48, évidemment! S'adapter, c'est aussi avancer... Promouvoir l’autonomie et l’inclusion de ces publics, cela fait aussi partie des objectifs de CAP48 qui a dû, en cette année particulière, s’adapter et repenser certains événements de manière numérique. C’est dans cette perspective que CAP48 a lancé il y a quelques jours à peine une toute nouvelle offre : des cours de fitness en ligne. Que vous télé-travailliez dans votre appart’ schaerbeekois, que vous alliez au parc du Cinquantenaire sur le temps de midi, pensez à faire une pause avec ces cours “à emporter” quand et surtout où vous voulez. Des cours qui peuvent être vus et revus, car proposés sous forme de capsules vidéos et non en live. De quoi reprendre le sport, dans les meilleures conditions sanitaires possibles. De nouvelles possibilités numériques : Pour cette nouvelle offre, CAP48 s’est associé avec une coach expérimentée dans le domaine : Séverine Fauvarque (du Iconic Rebel Center). Elle a tenu à vous adresser un petit message via le répondeur de Bruxelles Matin à découvrir dans ce #REPLAY de la matinale bruxelloise de Vivacité. Le pack fitness propose un bel éventail d’activités, avec 3 types d’exercices de niveau intermédiaire, accessible à tou.te.s : cuisses abdos fessiers, pilates et cardio. INFOS PRATIQUES: Prix : 20€ pour les 3 cours Rendez-vous sur https://www.cap48.be/2020/09/17/cap48-bien-etre/