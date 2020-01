Du 100% Made In Anderlecht! - Et si on consommait local à Bruxelles? - 16/01/2020 Avez-vous déjà pensé acheter local? Consommer des légumes et fruits de saison, tisanes biologiques, laines de moutons bruxellois... le tout produit exclusivement à Anderlecht… c’est possible! Depuis décembre 2019, l’objectif de Made in Anderlecht, c’est d’offrir plus de visibilité aux producteurs de légumes et fruits cultivés sur le territoire de la commune. La boutique est ouverte chaque jeudi de 15 à 19h. On va donc prendre des nouvelles de ce concept qui favorise le circuit-court. Est-ce un franc succès? BXL MATIN a posé la question à Elke Roex, Présidente de l’asbl Développement Economique Anderlecht. INFOS PRATIQUES: Cours Saint-Guidon 10 1070 Anderlecht (accès métro Saint-Guidon, tram 81)