Doowy, un artiste bruxellois qui préfère l’eau du bain - Coup de projecteur sur un bébé du... Après un long travail durant la crise sanitaire, Thibaud Demey alias Doowy s’est jeté à l’eau et a lancé son projet solo depuis quelques jours. C’est un artiste bruxellois, qui, après avoir été musicien pour Lost Frequencies et Mustii, vient de sortir un premier single accompagné d’un clip original pour « L’eau du bain », clip réalisé par Quentin Moll-Van Roye (Mustii "Feed Me"). Qui se cache derrière ce pseudo ? Doowy est Jettois et a eu envie de se lancer dans sa propre aventure musicale en décembre 2019. Doowy, c’est le nom d’un jeune garçon qui est le cadet d’une famille de 4 garçons dans la série télévisée américaine “Malcolm”. Un jeune homme qui se fait pas mal taquiner par ses grands frères. Thibaut Demey a vécu une expérience assez similaire dans sa vie familiale et a tout simplement décidé de piquer ce pseudo afin d’en faire son nom de scène. Mais revenons à nos moutons: le projet solo. C’est juste avant la crise sanitaire que Doowy a eu l’idée de s’aventurer dans le monde de la musique en tant qu’artiste solo. Jusque-là, il avait contribué au succès d’autres stars de la scène belge. En effet, en 2018, Doowy a co-produit le 1er album de Mustii. Plus récemment, il a joué les parties de guitares que vous entendez dans le titre Rise de Lost Frequencies pour qui il est aussi musicien lors de ses concerts. Le confinement est arrivé à point nommé car cela lui a permis de prendre le temps de se concentrer sur ce projet de chansons en français, tout à fait à l’opposé de ce qu’il fait habituellement avec Mustii et Lost Frequencies. “C’est un retour aux sources pour moi vu que j’ai évolué là-dedans avec ma maman qui écoutait beaucoup de chansons françaises.” Un habitué du monde musical belge qui a décidé de prendre son envol, sans pour autant quitter complètement le navire. Plus motivé que jamais, notre Jettois souhaite continuer son parcours musical avec d’autres artistes et dans le même temps, il aimerait se positionner en tant que chanteur dans une tendance French Pop. C’est ainsi que Doowy dévoile une vision de la masculinité très propre à son personnage : libérée, sensible et assumée. Nous, on accroche et on vous invite à découvrir cet univers coloré, décomplexé et carrément parfois décalé où les contresens et l’humour se jouent en notes de fond. Il y a un EP qui va sortir bientôt (au plus tard fin d’année) en fonction des conditions sanitaires. Un artiste à tenir à l’oeil ! Envie d’en savoir plus ? Comment la crise sanitaire a-t-elle influencé Doowy ? Qui se cache derrière ce jeune homme ? Réponse avec cet artiste bruxellois : Thibaud Demey alias Doowy était l’invité de Julie VanH dans Bruxelles Matin. Ecoutez ce chouette entretien matinal dans ce #REPLAY. INFOS PRATIQUES: Facebook: https://www.facebook.com/doowymusic Instagram: https://www.instagram.com/doowymusic/