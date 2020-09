Donnez vie à un vélo de seconde main - En selle pour avec No Bike To Waste ! - 09/09/2020 Si vous pensez vous mettre au vélo, pourquoi ne pas en récupérer un de seconde main et le réparer aux ateliers de la rue Voot ? L’idée est double: d’une part, redonner vie à des pièces destinées à l’abandon et d’autre part, apprendre à être autonome et à imaginer des solutions innovantes pour revaloriser les objets de notre quotidien. Les vélos sont vendus à un prix forfaitaire. Que comprend ce prix? Réponse avec Jean-Philippe Beckers, responsable des ateliers vélo No Bike To Waste de la rue Voot, au micro de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://voot.be/fiche/ils-sont-passes-pas-ici-et-repartis-avec-un-bo-velo/