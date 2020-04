Distribution de colis alimentaires à Saint-Josse ...

La commune de Saint-Josse propose chaque mardi d'aider les personnes plus fragilisées, celles qui sont dans le besoin. Comment ? En distribuant des colis alimentaires aux plus fragilisés. Une belle initiative qu'il faut souligner en cette période de confinement.

Si vous disposez ou connaissez quelqu'un qui est en possession d'une attestation du CPAS ou d'une attestation d’aide alimentaire communale, alors, vous pouvez profiter de ce service communal.

Comment ça marche ?

Pour ce faire, il faut être disponible tous les mardis de 14h à 16h. A priori, nous sommes tous confinés, cette condition ne devrait pas poser de problème. Il faut aussi prendre rendez-vous (et ça, c'est obligatoire) par téléphone au 0498/18.75.47 . Et puis, il est nécessaire de respecter toutes les précautions sanitaires.

Quel est l'objectif de cette distribution de colis ?

Le but, en temps de crise, c'est de permettre d'accompagner le secteur associatif qui rencontre de plus en plus de difficultés dans la distribution de colis de première nécessité. Ce genre de crise impacte plus fortement les publics fragilisés.

Et si on allait plus loin ?

Parce que la crise que nous connaissons n'est facile à vivre pour personne, vous pouvez aussi aider. La commune de Saint-Josse a lancé un appel aux dons alimentaires (denrées non périssables). Si vous souhaitez apporter quelques boîtes de petits pois, de compote ou des céréales, vous pouvez prendre contact par e-mail via l'adresse suivante : polyvalentsprevention@sjtn.brussels.

++ RAPPEL UTILE ++

Avez-vous pris note du numéro gratuit du call center de la commune ?

Pour contacter la Commune de Saint-Josse-ten-Noode durant le confinement, veuillez former le Numéro vert suivant: T 0800 35 446 du lundi au vendredi de 09h à 13h.

Pour prendre connaissance de toutes les mesures prises par le Conseil national de sécurité & les autorités communales -> http://sjtn.brussels/fr/sante/lutte-contre-le-coronavirus-covid-19