Deux week-ends pour profiter de la ville de notre quotidien avec un autre regard

Brussels Biennale Neoclassic a lieu ce weekend - Et si on découvrait Bruxelles autrement ? -... Vous avez déjà remarqué à quel point nous étions conditionnés par la routine ? Métro-boulot-dodo… C’est le quotidien de nombreux Bruxellois. Oui mais si on levait le menton pour admirer la beauté de notre patrimoine ? La Brussels Biennale Neoclassic, c’est un événement qui se passe sur deux week-ends. Durant ces journées, vous pourrez profiter de la ville de votre quotidien avec un autre regard. C’est quoi le “néoclassicisme” ? Le néoclassicisme est partout à Bruxelles: par ses bâtiments de prestige et maisons particulières, sa statuaire publique, son traitement de la voirie, son architecture paysagère, ... Il témoigne de la mutation profonde de l'espace urbain aux XVIIIe et XIXe siècles. Pourtant, abandonné, délaissé, noyé dans notre vie quotidienne, nous n'y faisons plus vraiment attention et il a été relégué depuis plusieurs décennies à l'arrière plan. La Brussels Biennale - Neoclassic (BBN) souhaite mettre ce patrimoine quelque peu oublié à l'honneur durant deux week-ends en octobre une année sur deux. Quid des activités prévues… Au programme: des visites guidées d’intérieurs néoclassiques habituellement pas ouvert au public mais aussi des parcours extérieurs guidés, conférences, événements , visites PMR, activités pour les écoles, etc. Envie d’en savoir plus ? A qui s’adresse cet événement ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Caroline Styfhals de l’organisation de la biennale qui était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Quand : Du 10 au 18 octobre 2020 Où : Région de Bruxelles-Capitale Programme : Le programme est disponible ici. Réservations : Sans réservation pour les visites d'intérieurs, auprès de l'opérateur pour les activités Groupes : voir les offres de groupes Tarifs: voir les tarifs https://www.explore.brussels/fr/nos-projets/brussels-biennale-neoclassic