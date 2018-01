Des recettes gourmandes...

Retour à l’école pour les uns, reprise du boulot pour les autres… aujourd’hui, on reprend les bonnes vieilles habitudes et avec ça, on n’oublie pas de bien manger pour rester en forme tout cet hiver !

Et pour manger sain et de saison, Line Couvreur, que vous connaissez peut-être pour ses tables d’hôtes à Ixelles et dans le centre, propose un livre dédié aux mélanges, aux saveurs et aux découvertes pour des recettes de saison simples à réaliser.

Le livre s’appelle “Les filles cuisinent gourmand, local et de saison”.

" Les Filles ", c'est le grand partage du bon. Et partager, c'est aussi raconter les recettes et leurs secrets. " Les Filles " en dévoilent une partie dans ce livre pratique et tendrement didactique.

Les 85 recettes sont présentées par saison et organisées selon les occasions de la vie : quand les copains débarquent, le grand bluff et kids friendly.

Chaque saison met à l'honneur quelques légumes et permet aux " Filles " de distiller des conseils bien-être, des trucs de chef, des indications " santé ", des astuces cuisson et une foule d'autres petites infos. Plats végés et vegan ne sont pas oubliés !

Sous des allures simples " comme à la maison ", les recettes de Line Couvreur, magnifiquement photographiées par Frédéric Raevens, dévoilent des subtilités de cuisson et d'assemblage qui subliment le concept de cuisine saine, bio et respectueuse de l'environnement.

Alors, comment faire pour cuisiner des chicons en tartelettes aux cèpes ou pour faire manger des racines de persil aux enfants? Toutes les réponses (et bien d'autres choses fort délicieuses) sont à déguster dans ce livre de recettes proposé par Line Couvreur.

INFOS PRATIQUES:

Livre “LES FILLES CUISINENT” aux éditions Racine

Line Couvreur

Catherine Kirszbaum

Frédéric Raevens (photos)

Couverture cartonnée

Photos en couleurs

19,5 x 25 cm

204 pages pour 29,95 euros

www.racine.be

www.lesfilles.be