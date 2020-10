Des recettes expliquées en moins de 3 minutes par “Leslie En Cuisine” - Qu’est-ce qu’on... Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser après une journée de travail, de télé-travail ou même de confinement. Pour vous aider à répondre à cette question et surtout à trouver des solutions concrètes et efficaces (mais aussi saines et gourmandes!) , il y a Leslie Winandy. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo “Leslie en Cuisine”. Cette cheffe belge passionnée vous propose une recette accessible et gourmande en 2 minutes 30 maximum. “ Avec “Qu’est-ce qu’on mange ce soir?” on est un peu le Hello Fresh de la télé ! ” Chaque jour à 18h25 sur La Une, elle vous met au défi de manger sain à un prix abordable. Les préparations aussi seront facilement réalisables. La liste de courses… Les sceptiques diront qu’ils n’ont sûrement pas les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes dans leur frigo. Oui mais ça, c’était avant ! Dorénavant, il y a Leslie qui vous propose chaque vendredi un listing des éléments essentiels à la réalisation de toutes les recettes proposées chaque soir en télé, sur Auvio et sur les réseaux sociaux. Lumière sur cette cheffe à la pêche d’enfer Si son visage ne vous est pas inconnu, c’est parce que Leslie est une ancienne candidate d’Objectif Top Chef et de Duels en Cuisine. Elle a aussi récemment passé une partie de son été avec l’équipe de Vivacité dans le 8/9 en tant que chroniqueuse. Leslie a suivi un an de cours du soir à l’Académie Yves Mattagne, l’un de ses mentors. La candidate issue des quarts de finale d'Objectif Top Chef en 2015 a plus d’une recette dans sa tête. En 2017, elle devient chroniqueuse dans une émission culinaire sur la RTBF et rencontre Pauline Saive, chroniqueuse également mais aussi productrice. Depuis septembre 2018, elles ont lancé leur propre émission « Qu’est ce qu’on mange ce soir ? », via une chaîne Youtube. Une recette Brusseleir… Et si on se préparait un potage aux choux de Bruxelles ? Vous ne savez pas comment faire ? Ca ne vous parle pas ? Vous risquez bien de changer d’avis... Ecoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Leslie explique à Julie quels ingrédients secrets utiliser pour faire mouche avec cette recette réconfortante. INFOS PRATIQUES : Tous les jours avant les Pigeons “Qu’est-ce qu’on mange ce soir?” vers 18h25 https://www.leslieencuisine.com/