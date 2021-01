Des nouvelles du Brussels Beer Project - Une bière sans alcool, une nouvelle brasserie et de... Une des fiertés bruxelloises, c’est le Manneken Pis, oui mais il y a aussi nos bières. Chez nous, le Brussels Beer Project produit des blondes, des brunes ou des ambrées depuis 2013. Le Brussels Beer Project c’est, par exemple, la BabyLone, produite avec des invendus de pains… et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Une petite soeur sans alcool Des expérimentations continues autour de nouveaux ingrédients et de nouveaux styles, c’est ce qui caractérise le Brussels Beer Project. Après avoir lancé la 1ère bière craft belge sans alcool l’année dernière, les brasseurs ont travaillé pendant un an pour sortir sa petite sœur amère au caractère bien trempé et chargée de houblons. Le style de cette bière est West Coast IPA, une bière que l’on trouve typiquement au-dessus des 6% d’alcool avec un côté malté et houblonné à souhait. Un beau défi donc que de brasser ce style sans alcool. 3 houblons de la région Yakima, dans l’ouest américain, ont été sélectionné ici pour allier une amertume franche avec des arômes floraux, fruités et des notes de coco. Côté malt, on en trouve pas moins de 5 différents, soit plus de variété que dans la majorité des bières spéciales. Voici un ovni qui devrait faire du bruit et changer l’image qui colle aux bières sans alcool, avec un goût de trop plutôt qu’un goût de trop peu. Le Brussels Beer Project insiste aussi sur la méthode de brassage car comme pour sa grande sœur, la Pico Bello, la bière n’a subi ici aucun processus industriel de désalcolisation entraînant également la disparition de nombreux arômes volatiles. Au contraire, le Brussels Beer Project a collaboré avec De « Proef » sur une fermentation alternative et des souches de levures ayant la particularité de créer des esters fruités en produisant le minimum d’alcool. Une nouvelle brasserie sort de terre En 2021, le Brussels Beer Project s’agrandit et c’est à Anderlecht qu’une nouvelle brasserie va voir le jour. Le Brussels Beer Project va garder Dansaert. Sa surface a d’ailleurs été augmentée avec un nouveau magasin ou l’on accueille les gens du mercredi au dimanche. “On était super à l’étroit rue Dansaert.” C’est ce que nous explique Sébastien Morvan, co-fondateur du Brussels Beer Project. Les fondations sont déjà posées. La brasserie serait opérationnelle d’ici à septembre. Ce sera une autre dimension. Plus de 25.000 bouteilles par jour pourront y être brassées. Un partenariat pour l’énergie durable Autre nouveauté prévue cette année: le Brussels Beer Project nourrit de belles ambitions en matière de développement durable. L’économie circulaire tient à cœur au Brussels Beer Project. Pour ne citer que cet exemple, ils brassent la BabyLone avec des invendus de pain. Pour la philosophie comme le caractère, Bolt et le Brussels Beer Project se complètent et sont devenus partenaires. Actuellement la brasserie historique à Dansaert utilise l’énergie des déjections de vaches d’une ferme des environs pour faire de la bière. Avec la nouvelle brasserie à Anderlecht, le Brussels Beer Project aura la capacité de créer de l’énergie pour les Bruxellois via à la fois 250 m² de panneaux solaires qui seront installés sur le toit et en même temps, ils veulent travailler la biométhanisation de la drèche, le restant de malte d’orge qui pourrait être amené dans une ferme et permettre de re-créer ainsi de l’électricité à un plus haut niveau. Envie d’en savoir plus ? Comment nos Bruxellois vivent-ils cette success story made in Brussels? On a posé la question à Sébastien Morvan, co-fondateur du Brussels Beer Project. Une interview à découvrir ou re-découvrir dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles avec Julie VanH. INFOS PRATIQUES: La Pico Nova est déjà disponible sur l’eshop de Brussels Beer Project (http://shop.beerproject.be) et dans sa brasserie, rue Antoine Dansaert. https://www.beerproject.be/