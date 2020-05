Des masques du RSCA pour soutenir nos soignants...

Vous l'avez sans doute remarqué si vous êtes allés faire vos courses ou si vous avez pu déconfiner mais, depuis hier, de plus en plus de Belges portent un masque en rue, sur leur lieu de travail et surtout dans les transports en commun (ils y sont obligatoires). Du côté du RSCA, le masque a aussi fait une entrée fracassante!

C'est sous le slogan "In Health We Trust" (traduisez par: Nous croyons en la santé) que le RSC Anderlecht souhaite contribuer à mettre hors-jeu le virus Corona.

Comment soutenir cette inititative?

Des masques buccaux personnalisés dans 3 différents designs RSCA (violet, blanc et noir) sont proposés par le club de football. Le but de cette opération est d'aider les fans d'Anderlecht à se protéger et par la même occasion, soutenir les personnels soignants et les patients en reversant les bénéfices de la vente de ces masques à l'hôpital Joseph Bracops d'Anderlecht. Les masques buccaux sont maintenant en vente via ce lien.

Combien ça coûte?

Un paquet de 3 masques buccaux coûte 15 euros, dont 3 euros seront intégralement versés à l'hôpital Joseph Bracops, situé à l'ombre du stade.

INFOS PRATIQUES:

https://www.rsca.be/fr/mouthmasks