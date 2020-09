Des Journées du Patrimoine en mode #coronaproof à Bruxelles

Avec la pandémie, on a eu peur de ne pas pouvoir avoir nos traditionnelles Journée du Patrimoine à Bruxelles. Oui mais voilà, la situation évolue de jour en jour et l’édition 2020 aura bel et bien lieu.

Vous avez toujours rêvé de pénétrer dans des lieux hors du commun ou inaccessibles ? C'est désormais possible en 2020 avec le grand retour des Journées du Patrimoine.

C’est donc un grand OUI pour visiter l’ancien cinéma Rio, La Taverne et l'hôtel Espérance, la Basilique Nationale du Sacré-Coeur, le Clockarium Museum, la Fondation Frison Horta ou encore les Ateliers des Tanneurs (et bien d’autres).

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre en Région bruxelloise et sur le territoire de la Ville de Bruxelles, la 32e édition des Journées du Patrimoine permet de découvrir la richesse des édifices, des institutions et de l'immobilier à Bruxelles.

Outre les 93 lieux à visiter, une nonantaine d’activités sont proposées sur l’ensemble du territoire régional.

Chaque année une thématique permet de découvrir Bruxelles sous un certain regard.

Quel est le thème cette année ?

En 2020, les Journées du Patrimoine auront pour thème "Couleur". Parce que nous allons en voir de toutes les couleurs en voyageant de manière safe dans chacun des endroits proposés par les Journées du Patrimoine 2020.

Et ça se traduit notamment avec l'activité "Circuit en bus":

Les couleurs de la ville La couleur est une composante essentielle de l’architecture bruxelloise. La brique, la pierre et le bois sont les matériaux qui traditionnellement composent la plupart de ses façades. À la fin du XVIIIe siècle, la " ville blanche " néoclassique impose un autre système. Le goût pour le pittoresque et l’éclectisme marquera le retour, au XIXe siècle, de la couleur. Les jeux de briques, la pierre blanche ou bleue, les boiseries sculptées et peintes, les ferronneries de toutes sortes, les sgraffites et autres décors de faïences et de mosaïques vont faire de chaque façade un véritable chef-d’œuvre. L’Art nouveau et l’Art Déco perpétuent ce phénomène. La sculpture publique et la végétation introduisent également de la couleur dans le paysage de nombreux quartiers bruxellois.

Ce circuit en bus sera l’occasion de redécouvrir certains quartiers de Bruxelles : la Grand-Place, le quartier Royal, le quartier des squares… sous un angle nouveau. Clock samedi à 9h30, 10h30, 13h30 et 14h30 (durée : 3h) Map-marker-alt lieu de départ: au pied de la statue du cardinal Mercier (sur le côté de la cathédrale), place Sainte-Gudule à Bruxelles M 1-5 (Gare Centrale) T 92-93 (Parc) B 29-38-63-65-66-71-86 (Gare Centrale/Parc) info-circle réservation obligatoire au 02/219.33.45 (du lundi au vendredi de 10h à 15h). Maximum 45 personnes par départ. Avec la collaboration de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU).

Et le coronavirus dans tout ça ?

Compte tenu de la crise sanitaire et afin que les Journées du Patrimoine puissent se passer dans les meilleures conditions et en toute sécurité, les visites d’intérieurs se feront uniquement sur réservation.

Pour visiter, il faudra réserver via le site internet www.journéesdupatrimoine.brussels. C’est actuellement indispensable pour assurer l’organisation de ce moment important.

Comme indiqué sur le site officiel des Journées du Patrimoine, voici ce à quoi il faudra être attentif en cette période crise:

"Ceci est valable pour l’ensemble des lieux, excepté les structures liées à l’Horeca et les lieux de culte pour lesquels il n’y aura pas de réservation. Attention : une réservation préalable est également nécessaire pour les enfants, quel que soit leur âge.

Les visites des intérieurs se feront soit sans guide (accès libre/durée limitée à 1/2h) soit par visites guidées (merci de vous référer aux langues indiquées sous les descriptifs).

Vous devrez réserver un créneau horaire (visite sans guide) ou une heure de visite (visites avec guide). Merci de respecter scrupuleusement votre horaire. La visite commencée, il ne sera plus possible d’y participer. Pour certains lieux, il pourrait y avoir un certain temps d’attente (15 minutes).

Munissez-vous de votre confirmation de réservation, elle vous sera demandée à l’entrée du lieu.

Présentez-vous 10 minutes avant l’heure de votre réservation et respectez la distanciation sociale pendant votre attente.

Sans réservation, les visites d’intérieurs ne seront pas garanties.

Comment réserver une activité en extérieur ?

Pour les activités en extérieur (promenades à pied ou à vélo, rallye, circuit en bus), merci de vous référer aux indications notées sous chaque texte et, si nécessaire, de réserver auprès des associations concernées à partir du 24 août."

Evidemment, il est obligatoire de :

- vous munir d'un masque et de le porter;

- garder la distanciation sociale;

- vous désinfecter les mains au gel hydroalcoolique;

- suivre les consignes sur place.

En pratique ...

Les 19 et 20 septembre 2020, un point d’information, situé dans les Halles Saint-Géry et accessible de 10h à 19h, permettra aux visiteurs de se procurer les brochures gratuites et de se renseigner sur les lieux accessibles et les différentes activités organisées. Une permanence téléphonique aura lieu aux mêmes heures (02/432.85.13).

En bref...

Soyons fiers de notre patrimoine et continuons à chouchouter notre patrimoine haut en couleurs (d’où le thème de cette édition).



INFOS PRATIQUES:

https://www.heritagedays.brussels/fr/programme/