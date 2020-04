Des jeux à imprimer gratuitement pendant le confinement !

Que faire pendant le confinement ? Non, on ne va pas au cinéma, on oublie les rassemblements avec les copains au parc et non on ne prend pas le goûter à la plaine de jeux. Par contre, oui, on peut s'amuser et oui on peut jouer dans le confort et la tranquillité de son foyer !

C'est une idée d'Asmodee, éditeur de jeux depuis 1986, qui a retenu notre attention.

Durant le confinement, vous pouvez désormais télécharger 6 jeux à imprimer à la maison pour jouer et passer de bons moments en famille.

Imprimez et jouez chez vous!

L'ensemble du contenu est disponible gratuitement et en plusieurs langues sur le site web suivant - https://print-and-play.asmodee.fun/fr/ . Voici donc la liste complète des jeux de société en édition spéciale " Print & Play " :

● Combo Color - Combo Color est un jeu de stratégie familial qui permet aux joueurs d'explorer et d'étendre leur territoire en coloriant chacun leur tour les cases du plateau, tout en collectant et en combinant des objets pour gagner le plus de points. Lorsque le plateau est intégralement coloré, il est temps pour les joueurs de compter leurs points ! Convient aux joueurs de 8 ans et plus.

● Cortex Challenge - Véritable test de réflexion, de mémoire et de rapidité, les joueurs utilisent toute leur capacité cérébrale pour s'affronter dans 8 défis différents : doublons, épreuves tactiles, suites logiques, labyrinthes, puzzles en couleur et bien d'autres encore. Convient aux joueurs de 8 ans et plus.

● Dixit – Dixit est un jeu de société enchanteur qui vous invite à vous laisser porter par votre imagination. Dans ce jeu primé internationalement, un joueur conteur sélectionne une carte de sa main et énonce un thème en rapport avec l’illustration. Les autres joueurs choisissent une carte de leur main qui leur évoque ce thème. On mélange puis on révèle toutes les images : les joueurs doivent retrouver la carte du conteur. Pour marquer des points, son thème ne doit être ni trop simple ni trop complexe. Convient aux joueurs de 8 ans et plus.

● Dobble / Spot It ! - Un jeu qui encourage la rapidité, la concentration et l'observation. Dobble met les joueurs au défi de trouver, sur un ensemble de cartes, des symboles correspondants; le premier joueur à trouver et à nommer le symbole gagne la carte. Convient aux joueurs de 6 ans et plus.

● Timeline Classic – Un jeu qui combine intuition et connaissance historique, Timeline Classic demande aux joueurs de placer, selon la bonne chronologie, les cartes sur une ligne de temps. Chaque carte présente des événements majeurs, inventions innovantes et découvertes du monde entier. Alors, l’invention de la montre, avant celle du téléphone ou après ? Convient aux joueurs de 8 ans et plus.

● Unlock ! - Un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms qui utilise un système simple pour permettre aux joueurs de rechercher des scènes, de combiner des objets et de résoudre des énigmes. En jouant à Unlock ! les joueurs sont embarqués dans de grandes aventures tout en restant assis à une table, et uniquement grâce à des cartes et une application d’accompagnement pour obtenir des indices, vérifier des codes et surveiller le temps restant.

INFOS PRATIQUES:

Pour télécharger les six différents jeux de société "Print and Play", visitez : https://print-and-play.asmodee.fun/fr/

