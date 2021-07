Des itinéraires inspirants qui mettent en valeur Bruxelles et ses environs - Et si cet été... Astiquez le cuir de votre selle, faites blinquer les chromes de votre bécane et vérifiez le tintement de votre sonnette de vélo… Durant la période de crise sanitaire, de nombreux Bruxellois ont opté pour le vélo comme moyen de déplacement. Oui mais voilà: le vélo peut aussi être un objet de loisir et de détente. Ça tombe bien, à Bruxelles, des parcours retraçant quelques belles routes inspirantes pour cyclistes voient le jour en ce début d’été 2021 ! Une collaboration réussie Bruxelles Mobilité, en collaboration avec Bruxelles Environnement, Brabant Wallon tourisme, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen et visit.brussels, lance chaque week-end pendant les vacances d’été un itinéraire cyclable inspirant, qui met en valeur Bruxelles et ses environs. Les cyclistes peuvent ainsi être totalement dépaysés par les châteaux du Pajottenland ou les collines et les forêts du Brabant Wallon, par exemple. Envie d’en savoir plus ? Alors, on les trouve où ces parcours sympas ? A qui s’adressent-ils ? On vous dit tout avec notre invitée: Inge Paemen de Bruxelles Mobilité dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité.