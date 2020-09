Des champignons poussent dans les caves de Cureghem - Une production à base de bière ! -... Produire des champignons avec de la bière, c’est le projet dingue dans lequel s’est lancée la coopérative “Le Champignon de Bruxelles”. Direction Anderlecht ! Nous vous emmenons dans les caves de Cureghem pour y découvrir 3000 mètres carré de shiitakes, de maitakes et autres variétés exotiques. Il s’agit d’une méthode de production inédite et ça se passe au coeur de Bruxelles. L’idée de ce projet est née en 2014. Objectif: produire des champignons en revalorisant des ressources organiques issues des 4 coins de la capitale. C’est quoi un “champignon de Bruxelles” ? Il s’agit d’une production de champignons exotiques comme des shiitakés (qui ressemblent un peu aux champignons de Paris de par leur forme mais plus forts en goût et donc intéressants pour des veloutés, par exemple), des maitakés (ou champignons dansants), namékos (qui sont moins connus et ont une texture un peu gluante et orange), … des noms de variétés peu connues venues du Japon. Envie d’en savoir plus ? Comment ça pousse un champignon de Bruxelles dans une cave sous les Abattoirs ? Réponse avec notre guide de la champignonnière: Quentin Declerck des “Champignons de Buxelles” dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin en collaboration avec l’équipe de Quel Temps ! Silence, ça pousse… Certains prennent du temps pour pousser… comptez jusqu’à 4 mois. Visuellement, cela ressemble à de gros gâteaux pourris et le spectacle est assez impressionnant. Les plus gros mois, ce ne sont pas moins de 6 à 7 tonnes de champignons qui sont récoltés et ensuite vendus en magasins bios et à certains chefs étoilés. Pour se diversifier, en plus de la champignonnière, l’équipe fait aussi pousser des micro-pousses dans ses caves. Des visites guidées sont proposées au grand public. L’idée est de démystifier la production de champignons. D'autres idées ? Du lundi au vendredi à 12h45 sur La Une, découvrez en 9 minutes top chrono les coulisses du temps chez nous et à l'autre bout du monde avec l’équipe de Quel Temps ! INFOS PRATIQUES: https://www.lechampignondebruxelles.be/blog/ https://www.facebook.com/champignondebruxelles/ Vous aussi, venez visiter ces 3.000m2 de culture en plein coeur de Bruxelles ! Réservez votre place ici : https://lechampignondebruxelles.eventbrite.fr