Des bons d'achat pour soutenir vos cafés et restos bruxellois préférés …

Avez-vous entendu parler de jesoutiensmonhorecadequartier.brussels ? La plateforme a été créée par le projet 'Bières de Quartiers' !

Qu’ont en commun la Wiener, la Chasseurs Ardennais, la Trois Tilleuls ou encore la Stockel ?

Ces bières sont toutes des bières dites “de quartier”. Elles sont proposées par 2 Bruxellois (Bruno et Greg) qui ont décidé de créer “Bières de Quartiers” en produisant des bières qui vous font découvrir les spécificités de votre quartier.

Pour la petite histoire, Bruno et Greg sont amis depuis les bancs d'école. L’un est passionné de nectars houblonnés depuis sa majorité (avant, il ne buvait que du lait). L’autre soutient les synergies locales depuis qu'il a reçu son diplôme.

Ensemble, ils ont donc rassemblés leurs passions. Des infos historiques et anecdotes figurent sur les étiquettes de bouteilles, des bonnes adresses aussi pour associer de bons produits à votre dégustation,... Tout ça, c’est génial mais il y a un mais...

Mais nous sommes confinés!

Et bien, c’est justement pour cette raison qu’on vous en parle aujourd’hui! Pour soutenir vos cafés, restaurants, et commerces de l’HoReCa préférés en ces temps difficiles où il n’est plus possible de manger un bon spagh' bolo ou un steak/frites avec une bonne blanche rafraîchissante en terrasse, Bières de Quartiers a lancé la plateforme jesoutiensmonhorecadequartier.brussels !

On ne vous apprend rien en vous disant que les établissements HoReCa belges ont dû fermer leurs portes le 13 mars dernier et se retrouvent face au risque de soucis de trésorerie.

Grâce à la plateforme jesoutiensmonhorecadequartier.brussels , vous pouvez pré-payer vos futures consommations et repas en famille, en amoureux ou entre amis. Alors, on ne vous incite pas à boire pour boire, bien sûr! Au contraire, via cette plateforme, il est possible de réserver un délicieux repas accompagné de sa bière de quartier préférée aussi. Et puis, on se dit que donner un coup de pouce au secteur HoReCa, ce ne serait pas du luxe en ce moment.

Comment ça marche?

D’abord, vous surfez sur jesoutiensmonhorecadequartier.brussels. Ensuite, vous cliquez sur l’onglet “Participez” et là, apparaissent différents établissements (cafés, bars, restaurants).

1- Vous choisissez le(s) établissement(s) que vous désirez soutenir.

2- Vous sélectionnez le nombre de bons d'achat de repas (comprenant 1 bière) ou de tournées (comprenant 3 bières) au sein de chacun des établissements choisis, et procédez au paiement sécurisé en ligne (Bancontact).

3- Vous recevez un email de confirmation mentionnant votre/vos sélection(s). Attention, vous devrez le présenter plus tard à l'établissement.

4- Bières de Quartiers reversa votre participation aux établissements (sans retenue de marge évidement!) en soustrayant juste le prix de vente de la/des bières, à leur prix horeca.

5- Dès la reprise, Bières de Quartiers livrera les bières commandées aux établissements et vous allez profiter quand vous voulez (mais avant la fin de l'année) de votre/vos 'bon(s) d'achat'. Santé!



INFOS PRATIQUES:

https://www.jesoutiensmonhorecadequartier.brussels/