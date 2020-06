Des boîtes repas pour soutenir votre restaurateur préféré et ses fournisseurs ... - Vous aimez... Le Chef Arnaud Molle a lancé un système de boxes livrées à domicile. Le but de ces boîtes: vous apporter tous les ingrédients nécessaires à cuisiner un repas digne d’un bon resto. L’objectif de ce chef est de soutenir le secteur HoReCa et ses fournisseurs qui ont du mal à sortir la tête de l’eau en ce moment. L'histoire de ces boîtes... Tout a commencé dans l'établissement Cul De Poule, situé à Binche. C'est dans le QG du Chef Arnaud Molle que les choses ont été pensées et réfléchies. En fait, avant la crise, Arnaud n'avait pas une minute à lui. Comme beaucoup de restaurateurs, il courait partout, ne s'arrêtait jamais. Avec l'arrivée de la crise, toute l'activité du restaurant s'est mise en pause. C'est ainsi qu'il a décidé de mettre son Cul De Poule en boîte ! En effet, en créant des boîtes contenant tous les ingrédients pour passer un bon moment, il a élargi son spectre d'action à toute la Belgique, Bruxelles comprise. Que contient une box du Cul De Poule? Des produits de chez nous: viande, poisson, féculents, accompagnement, boissons comprises. Exemple: la box pierrade propose du magret de canard, des fines tranches d'entrecôte de bœuf Simmental, de la saucisse au Parmesan, des mini-brochettes d'agneau, du porc ibérique, des merguez, du taboulé oriental, des pâtes Tzatziki, du coleslaw, une salade de haricots verts, des grenailles rissolées, des sauces, une bouteille de vin rosé de qualité. Le tout est prêt à cuisiner ! Y a plus qu'à déguster ! Combien ça coûte? Acheter une boîte Cul De Poule est moins coûteux que d'aller au restaurant. Et pourtant, en commandant une box Cul De Poule, vous soutenez l'HoReCa et les fournisseurs de cet établissement. Dans ce contexte, on s'est dit que c'était sympa de les soutenir et de vous relayer cette initiative gourmande, livrable à Bruxelles aussi. Envie d'en savoir plus? Bruxelles Matin a passé un coup de fil au chef Arnaud Molle en direct dans la matinale de Vivacité. Le REPLAY se trouve ci-dessous. INFOS PRATIQUES: https://www.culdepoule.be/ https://www.facebook.com/culdepoule.be/