Des activités ludiques et gratuites pour des milliers de familles - Et si on jouait en famille ? -... Chaque année, à cette période, vient le moment des “rencontres jeu t’aime” dans différentes villes en Fédération Wallonie Bruxelles à l’approche de la Saint-Nicolas pour offrir une journée gratuite autour des plaisirs du jeu entre enfants et parents. Jeu de rôle, quiz musical, jeu de société… il y en a pour les jeunes et les moins jeunes. Vu la crise, ces moments de détente auront lieu en ligne ces samedi et dimanche. Jeu t’aime se ré-invente sur le web Cette année, en tenant compte de la situation sanitaire, elles se ré/inventent en version virtuelle. C’est tous ensemble, seul(e) ou en famille, que chacun(e) vivra, chez soi, les « Rendez-vous Jeu t’aime » les 28 et 29 novembre au fil d’un programme commun dans un esprit convivial et de partage. Plus que jamais, le temps est au jeu, au partage, au lien avec les autres, aux fous rires aussi pour prendre soin de ses proches et des autres. Un programme ludique Via la plateforme virtuelle www.jeutaime.be, des idées d'activités seront disponibles et chacun viendra y puiser ce qui l’intéresse : jeux inter-familiaux qui nécessitent peu de matériel, défis à réaliser en famille, dessins, jeu d’enquête, jeu de piste, contes, lecture, activités physiques, manuelles … Samedi 28 novembre de 17 à 18 h : Un webinaire pour les parents, enfants admis Un goûter-papote en ligne avec Pascale Gustin, auteure du livre « Jeu t’aime », de 17h à 18h, à l’heure où la journée se referme et que doucement s’installe le temps du soir. Une heure, enfant admis, pour se relier ensemble autour des plaisirs du jeu et du support infini qu’il représente pour grandir. Une heure ensemble pour écrire sur la toile les pages suivantes du Livre « Jeu t’aime », celles qui tiendront compte des masques, de cette contrainte du repli sur soi, du contexte qui nous emporte parfois. Dimanche 29 novembre de 10h à 18h : Des jeux en LIVE Des activités en direct (sur inscriptions) seront proposées : jeux de société, contes, jeux de rôle, Storrytelling quizz musicaux… Des rendez-vous émailleront la journée et permettront à tous, petits et grands ensemble, reliés par une même activité, de participer à un projet collectif qui dépasse les murs de nos logements, dans la distance mais la chaleur. Du partage entre voisins ! Et pour permettre l’échange, l’attention à l’autre, nous proposerons à chacun d’aller déposer sur le palier, le perron d’un voisin, un jeu, un livre, accompagné d’un petit mot. Une chouette façon de transmettre, d’inciter au don et à la réutilisation ! Le plaisir de jouer en famille ! Prendre le temps de jouer en famille, sans objectif pédagogique, juste pour le plaisir du jeu et de partager un moment, est essentiel pour les enfants et leurs parents. Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... Envie d’en savoir plus ? Le slogan de cette année ? Les Rendez-vous Jeu t’aime pour que la seule contagion soit celle du plaisir de jouer ! C’est malin et totalement de circonstance ! Alors, quel est le programme du weekend ? Découverte des activités dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Claire-Anne Sevrin, la coordinatrice de Yapaka, était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Ces samedi 28 et dimanche 29 novembre, Yapaka, la Cocof, associés à de nombreux partenaires, invitent les familles aux Rendez-vous Jeu t’aime sur le site https://jeutaime.be - #jeutaime Un événement gratuit pour retrouver le plaisir du jeu en famille ! Public ? Enfant-famille, de la naissance à 99 ans ! Infos ? https://jeutaime.be