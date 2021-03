Denis Brogniart est à Bruxelles ! - Ce 12 mars, c’est le début de la nouvelle saison de Koh... Pas de Belge au casting pour cette édition mais une bonne nouvelle pour les Belges quand-même: rendez-vous chez Filigranes le mercredi 10 mars à partir de 15h00 pour une séance de dédicace en présence de Denis Brogniart. Le récit de Denis Brogniart « Un soldat presque exemplaire » est paru chez Flammarion. L’histoire en quelques mots Il s’agit du parcours d'un homme pas comme les autres, celui d'un militaire français revenu du Mali, du Kosovo, d'Afghanistan, celui d'un soldat victime d'un syndrome post-traumatique, celui d'un père qui aurait pu n'être qu'un héros. C’est avant tout une histoire de rencontres. Marc Filipson, le patron de Filigranes, a demandé à l’animateur de Koh Lanta de présenter son livre lors d’une petite interview disponible en ligne sur la chaîne YouTube de Filigranes. On y apprend notamment qu’un des héros de guerre qu’il a rencontré pour son livre a rempli sa bouteille de traumatismes. Un jour, sa bouteille a débordé et ce héros est devenu un “zéro” dans sa vie. Un homme qui a souffert, un homme qui aime mais qui vit un amour impossible. La suite ? Et bien, vous aurez l’occasion d’en discuter avec Denis Brogniart ce mercredi. Une séance de dédicaces chez Filigranes Dans le plus strict respect des mesures sanitaires imposées par le Covid, Denis Brogniart dédicacera et viendra parler de son livre "Un soldat presque exemplaire" aux éditions Flammarion à partir de 15h00. L’événement ne sera accessible que sur inscription. Ne tardez donc pas ! INFOS PRATIQUES: Pour participer : www.eventbrite.be Où ? Chez Filigranes - Avenue des Arts 39-42 à 1040 Bruxelles https://www.filigranes.be/