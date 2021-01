Démasquons la lèpre avec Action Damien - Action Damien a plus que jamais besoin de vous en 2021 -... Savez-vous que dépister la lèpre à temps réduit considérablement le risque de handicaps irréversibles ? Marqueurs, masques, porte-clés, … cette année, plus que jamais, soutenons Action Damien. Cela fait près de 60 ans qu’Action Damien agit sur le terrain. Action Damien est une ONG belge de développement qui participe depuis 1964 à la lutte mondiale contre la lèpre, la tuberculose et d'autres maladies typiquement liées à la pauvreté, comme la leishmaniose. Action Damien est une organisation qui sensibilise les populations et forme le personnel médical sur le terrain pour ensuite pouvoir les accompagner et trouver des solutions pour la réinsertion des patients. “Toutes les 2 minutes, il y a une personne dans le monde qui apprend qu’elle a la lèpre.” Dans 99,9 % des cas, la guérison est totale si et seulement si la maladie est prise à temps. En fait, c’est la méconnaissance de la maladie qui rend Action Damien encore indispensable à l’heure actuelle. Une nouvelle campagne En 2021, c’est du 29 au 31 janvier que l’on fera appel à votre bon cœur. Le thème de la campagne cette année est le dépistage actif et les différents projets ont plus que jamais besoin de dons. Parce que des centaines de milliers de personnes affectées par la lèpre dans le monde n’ont pas attendu la pandémie de coronavirus pour être confinées. Elles ont honte et peur. Elles souffrent de rejet social. Evidemment, la pandémie n’a rien arrangé. Par crainte de la contamination à la Covid-19, les populations n’osent plus se déplacer vers les centres de santé, ni prendre les transports en commun. Par ailleurs, les confinements qui se sont succédé un peu partout ont compromis le dépistage de la lèpre. Trois raisons qui font que les populations affectées par la lèpre ne peuvent chercher de l’aide. Or, sans traitement démarré suffisamment tôt, la lèpre s’étend à tout le corps. Résultat: la personne affectée développe des handicaps irréversibles et voit son avenir voler en éclats. Pour aider Action Damien, il y aura dès demain des bénévoles dans de nombreux magasins pour vous proposer d’acheter les traditionnels marqueurs et autres goodies au profit de cette ONG. Cela dit, avec la crise sanitaire, il a fallu se réinventer. C’est pourquoi, il est aussi possible d’acheter un tas d’objets Action Damien sur le webshop: https://actiondamien-shop.be/ Un quizz en ligne Une façon simple et ludique de mieux comprendre la lutte d’Action Damien, c’est de surfer sur le site d’Action Damien. Pouvez-vous, par exemple, répondre à cette question: “Combien de millions de personnes souffrent-elles de troubles physiques et/ou mentaux à la suite d’un traitement tardif ou d’une absence de traitement contre la lèpre ? ” La réponse se trouve dans un quizz qui permet de mieux comprendre la maladie et ses enjeux. C’est accessible à tous et offre une vue globale de l’état actuel des choses. Envie d’en savoir plus ? En cette veille de démarrage de la campagne 2021, Julie VanH a passé un coup de fil à Philippine Debruyn, chargée de communication chez Action Damien, pour avoir un éclairage sur la situation. Ecoutez le #REPLAY de cette interview dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité en quelques clics. INFOS PRATIQUES: https://campagne.actiondamien.be/fr/